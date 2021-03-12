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С 15 марта в Турции въезжающим иностарнацам будут присваивать цифровой код

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 15 марта в Турции въезжающим иностарнацам будут присваивать цифровой код

Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта будут получать цифровой код. Ранее это правило действовало только для граждан страны. Об этом сообщили на сайте турецкого Минздрава.

Отныне авиапассажиры должны будут заполнить не бумажную, а электронную анкету по контролю за COVID-19. За трое суток до вылета иностранцы должны будут вписать свои данные в форму на сайте министерства и скачать ее на электронное устройство.

В анкете – те же вопросы, что и в бумажной версии: фамилия, паспортные данные, номер рейса, адрес пребывания и страны, посещенные за последние 10 дней. После этого туристу присвоят персональный цифровой номер – HES-код. Его уже имеют все граждане Турции. Он нужен для перемещения по стране, посещения госучреждений, торговых центров и заселения в отели. Также его могут требовать для посещения некоторых кафе, ресторанов и другие общественных заведений. 

При указании ложных данных, человеку может грозить административное наказание или запрет на въезд в страну в будущем.

Фото: pixabay

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Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта будут получать цифровой код. Ранее это правило действовало только для граждан страны. Об этом сообщили на сайте турецкого...
 
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