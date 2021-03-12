Читатели польской газеты поделились своими мнениями об акции в честь «проклятых солдат» в школе Бреста

Источник материала: ОНТ

Героизация нацизма неприемлема в любой форме – такова позиция белорусского МИДа. Накануне руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно было предложено покинуть Беларусь.

Это ответ на то, что Варшава объявила персоной нон грата белорусского дипломата. Еще ранее МИД Беларуси предложил покинуть страну сотруднику польской дипмиссии Ежи Тимофеюку. Он отличился тем, что организовал акцию с участием белорусской молодежи в честь «проклятых солдат», в том числе одного из командиров – Ромуальда Райса. Его отряд принимал участие в карательных операциях в отношении белорусов в послевоенное время. Такие действия польской дипломатии вызывают непонимание, более того – негодование. Причем у самих поляков. Читатели польской газеты «Ведомости» поделились своими мнениями о ситуации.

За развитием ситуации с дипломатами и попытками пересмотра исторических событий следят по обе стороны белорусско-польской границы. Инцидент с польским дипломатом еще раз подтверждает актуальность принятия законопроекта о недопущении реабилитации нацизма. Работа над документом находится на завершающей стадии.

Подробнее – в видеоинформации.





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