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Лобовое ДТП под Несвижем: в больницу попали шесть человек

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лобовое ДТП под Несвижем: в больницу попали шесть человек

В результате лобового столкновения под Несвижем 12 марта «Фиат» во время обгона грузовика врезался в микроавтобус «Мерседес», который ехал по встречной полосе. Об этом сообщили в МВД.

Авария произошла на 165-м километре автодороги Р91 Осиповичи – Барановичи около 10.40.

В результате аварии пострадали шесть человек – водители иномарок и четыре пассажира. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали. Обошлось без погибших.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.


Фото: скриншот из видео МВД

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В результате лобового столкновения под Несвижем 12 марта «Фиат» во время обгона грузовика врезался в микроавтобус «Мерседес», который ехал по встречной полосе. Об...
 
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