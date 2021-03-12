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Лобовое ДТП под Несвижем: в больницу попали шесть человек
Источник материала: ОНТ
В результате лобового столкновения под Несвижем 12 марта «Фиат» во время обгона грузовика врезался в микроавтобус «Мерседес», который ехал по встречной полосе. Об этом
Авария произошла на 165-м километре автодороги Р91 Осиповичи – Барановичи около 10.40.
В результате аварии пострадали шесть человек – водители иномарок и четыре пассажира. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали. Обошлось без погибших.
Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Фото: скриншот из видео МВД
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В результате лобового столкновения под Несвижем 12 марта «Фиат» во время обгона грузовика врезался в микроавтобус «Мерседес», который ехал по встречной полосе. Об...
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