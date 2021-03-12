Польша высылает двух белорусских консулов

пишет TUT.BY. «В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение выслать генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из миссии в Варшаве», — сообщил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач,TUT.BY.

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.





28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, задержан соучредитель школы.





9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В МИД заявили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.





В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.





11 марта в МИД Беларуси снова вызвали временного поверенного в делах Польши. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов.