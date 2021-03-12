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Видеофакт: В Минске такси врезалось в «скорую», которая ехала с включенными спецсигналами
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: В Минске такси врезалось в «скорую», которая ехала с включенными спецсигналами
Авария произошла на проспекте Дзержинского.
На проспекте Дзержинского столкнулись такси и автомобиль скорой помощи,
Происшествие случилось 11 марта, около 10.30. Установлено, что автомобиль скорой помощи перевозил пациента, которому нужна была экстренная помощь медиков. Транспортное средство ехало с включенной звуковой и световой сигнализацией по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Голубева и при повороте налево столкнулось со встречным такси Skoda.
На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.
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Авария произошла на проспекте Дзержинского.
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