Источник материала: Хартия'97

Минчанки вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами 12.03.2021, 19:16

фото: svaboda.org

Белоруски солидарны с политзаключенными.

- В Минске около торгового центра «Галерея» женщины вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях, объявляют голодовку и вскрывают вены , пишет телеграм-канал «Радыё Свабода» .

























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