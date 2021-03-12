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Минчанки вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами
Источник материала: Хартия'97
Минчанки вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами
Белоруски солидарны с политзаключенными.
- В Минске около торгового центра «Галерея» женщины вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях, объявляют голодовку и
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Белоруски солидарны с политзаключенными.
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