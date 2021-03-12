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Минчанки вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами

12.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчанки вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами

  • 12.03.2021, 19:16
Минчанки вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами
фото: svaboda.org

Белоруски солидарны с политзаключенными.

- В Минске около торгового центра «Галерея» женщины вышли на акцию с черными зонтами и красными лентами в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях, объявляют голодовку и вскрывают вены, пишет телеграм-канал «Радыё Свабода».







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Теги: Минск
 
 
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Белоруски солидарны с политзаключенными.
 
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