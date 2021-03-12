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Минчане провели акцию солидарности с честными журналистами
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию солидарности с честными журналистами
Правду не скроешь!
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
- Жители столичного микрорайона Малиновка провели акцию солидарности с честными белорусскими журналистами, - пишет телеграм-канал
В руках участники акции держали яркие плакаты.
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Правду не скроешь!
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