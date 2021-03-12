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Минчане провели акцию солидарности с честными журналистами

12.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане провели акцию солидарности с честными журналистами

  • 12.03.2021, 19:01
Минчане провели акцию солидарности с честными журналистами
иллюстрационное Фото

Правду не скроешь!

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.

- Жители столичного микрорайона Малиновка провели акцию солидарности с честными белорусскими журналистами, - пишет телеграм-канал «Баста!».

В руках участники акции держали яркие плакаты.


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