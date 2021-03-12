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Ученые: В Индийском океане зарождается новый континент

12.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: В Индийском океане зарождается новый континент

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  • 12.03.2021, 18:54
  • 3,516
Ученые: В Индийском океане зарождается новый континент
иллюстрационное Фото: tvbrics.com

К такому выводу специалисты пришли в ходе изучения почвы архипелага Кергелен.

Международная группа учёных пришла к выводу, что в Индийском океане полным ходом идёт формирование нового континента. К такому выводу специалисты пришли в ходе изучения почвы архипелага Кергелен. Если это подтвердится, то исследователям всего мира придётся пересмотреть теорию формирования материков на планете Земля, пишет lenta.ua.

В науке главенствует теория, согласно которой земная кора континентов может возникать только в зонах взаимодействия литосферных плит, на границах суши и океанов. Однако недавно австралийские и французские исследователи пришли к выводу, что формирование земной коры континентов возможно на океанических плато. Пример тому – архипелаг Кергелен, который является по сути вершиной древнейших вулканов. После их извержения вулканические породы образовали землю острова с очень толстой земной корой, характерной как раз для суши, а не для океанов.

Спустя много тысячелетий учёные обнаружили, что в коре архипелага имеется магматическое внедрение пород гранитов, которое бывает только на континентах. Это привело специалистов к выводу, что со временем архипелаг станет основой для седьмого континента.

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К такому выводу специалисты пришли в ходе изучения почвы архипелага Кергелен.
 
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