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«Сейчас каждый должен решиться выйти из окопа»

12.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Сейчас каждый должен решиться выйти из окопа»

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  • 12.03.2021, 18:40
«Сейчас каждый должен решиться выйти из окопа»
Фото: ТАСС

Мнение белоруса, который уже сделал свой выбор.

- Сегодня разговаривал со своим другом. В который раз слушал его: выйдут, не выйдут, или будут так лежать на диване и ждать и так далее, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Тут я не выдержал. Сколько можно ждать? Да и чего ждать? Когда нам скажут, что пора выходить?

Сейчас не 1942-ой год. Не стоит ждать, когда командир достанет свой именной пистолет и с криком «Ура! За Родину!» поведет в бой.

Сейчас каждый должен решить выйти из окопа или так и остаться сидеть в окопе, надеясь, что пронесёт.

Нет, так не получится. Тут или со щитом, или на щите, а прикрыть щитом зад не получится.

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Мнение белоруса, который уже сделал свой выбор.
 
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