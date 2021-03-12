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«Сейчас каждый должен решиться выйти из окопа»
Источник материала: Хартия'97
«Сейчас каждый должен решиться выйти из окопа»
Мнение белоруса, который уже сделал свой выбор.
- Сегодня разговаривал со своим другом. В который раз слушал его: выйдут, не выйдут, или будут так лежать на диване и ждать и так далее, - пишет читатель телеграм-канала
Тут я не выдержал. Сколько можно ждать? Да и чего ждать? Когда нам скажут, что пора выходить?
Сейчас не 1942-ой год. Не стоит ждать, когда командир достанет свой именной пистолет и с криком «Ура! За Родину!» поведет в бой.
Сейчас каждый должен решить выйти из окопа или так и остаться сидеть в окопе, надеясь, что пронесёт.
Нет, так не получится. Тут или со щитом, или на щите, а прикрыть щитом зад не получится.
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Мнение белоруса, который уже сделал свой выбор.
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