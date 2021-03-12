|
Фото дня. Акция в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Девушки вышли с черными зонтами и красными лентами на запястьях.
Очередная прогулка минчанок состоялась на выходе из ТЦ «Галерея Минск», сообщает
Девушки вышли с черными зонтами и красными лентами на запястьях в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях, объявляют голодовку и режут вены.
Напомним, что 12 марта правозащитники объявили политическими заключенными еще шесть человек. На сегодняшний день список осужденных по политическим мотивам насчитывает 285 человек.
В тюрьмах
Игорь Банцер
Игорь Лосик
Дмитрий Фурманов объявил голодовку 11 марта. Его
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушки вышли с черными зонтами и красными лентами на запястьях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)