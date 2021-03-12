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Фото дня. Акция в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Девушки вышли с черными зонтами и красными лентами на запястьях.

Фото дня. Акция в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях

Очередная прогулка минчанок состоялась на выходе из ТЦ «Галерея Минск», сообщает TUT.BY.

Фото дня. Акция в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях

Девушки вышли с черными зонтами и красными лентами на запястьях в поддержку политзаключенных, которые находятся в невыносимых тюремных условиях, объявляют голодовку и режут вены.

Напомним, что 12 марта правозащитники объявили политическими заключенными еще шесть человек. На сегодняшний день список осужденных по политическим мотивам насчитывает 285 человек.

В тюрьмах продолжают держать голодовку три политзаключенных.

Игорь Банцер не принимает пищу и воду с 3 марта. Следующее судебное заседание запланировано на 18 марта.

Игорь Лосик объявил сухую голодовку 11 марта после вынесения ему очередного обвинения. Ранее он держал 41-дневную голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений.

Дмитрий Фурманов объявил голодовку 11 марта. Его задержали во время сбора подписей за Светлану Тихановскую 29 мая 2020-го. С тех пор он содержится в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушки вышли с черными зонтами и красными лентами на запястьях.
 
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