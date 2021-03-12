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В Беларуси появилось еще шесть политзаключенных
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников.
Правозащитные организации внесли в список политических заключенных еще шесть человек.
— Мы оцениваем преследование Киры Бояренко, Ольги Глушень, Валерия Мельничука, Ивана Дацишина, Дениса Хозея (несовершеннолетний), Сергея Гацкевича (несовершеннолетний), которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки») и по ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признаем их политическими заключенными, — говорится в
По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными
Трое политзаключенных в данный момент держат голодовку. Игорь Банцер
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Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников.
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