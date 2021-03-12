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В Беларуси появилось еще шесть политзаключенных

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников.

Правозащитные организации внесли в список политических заключенных еще шесть человек.

— Мы оцениваем преследование Киры БояренкоОльги Глушень, Валерия Мельничука, Ивана Дацишина, Дениса Хозея (несовершеннолетний), Сергея Гацкевича (несовершеннолетний), которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки») и по ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признаем их политическими заключенными, — говорится в совместном заявлении правозащитных организаций.

В Беларуси появилось еще шесть политзаключенных

По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 285 человек.

Трое политзаключенных в данный момент держат голодовку. Игорь Банцер не принимает пищу и воду с 3 марта. Следующее судебное заседание запланировано на 18 марта.

Игорь Лосик объявил сухую голодовку 11 марта после вынесения ему очередного обвинения. Ранее он держал 41-дневную голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений.

Дмитрий Фурманов объявил голодовку 11 марта. Его задержали во время сбора подписей за Светлану Тихановскую 29 мая 2020-го. С тех пор он содержится в СИЗО.

 
 
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Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников.
 
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