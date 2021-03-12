Суд отказался освободить рок-музыканта Игоря Банцера, который десятый день держит «сухую» голодовку

Суд Ленинского района Гродно на заседании 12 марта отказался освободить рок-музыканта Игоря Банцера, который десятый день держит «сухую» голодовку.





Суд рассматривает возбужденное в отношении Банцера уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК). Музыкант был задержан 20 октября 2020 года. Он обвиняется в том, что демонстрировал интимные части тела перед милиционером. Музыкант заявляет, что это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, однако оставался в стрингах, а спереди его прикрывала поясная сумка. Банцер считает дело политически мотивированным.

На заседании Банцер, отвечая на вопрос судьи о здоровье, сказал, что чувствует себя великолепно. Он заявил ходатайство об освобождении из-под стражи.

«Я сидел на Володарке (СИЗО № 1 в Минске. — ред.) с больными, убийцами, меня часто путают с ними. Я не такой, как они. Я эпатажная звезда рок-н-ролла», — отметил обвиняемый.

Судья отклонила его ходатайство, так как, по ее мнению, фигурант может скрыться.

На заседание не явился свидетель, которого просил допросить Банцер. Судья решила не рассматривать дело без него и объявила перерыв до 18 марта.

«До понедельника (15 марта. — ред.) я дотяну, а дальше не знаю», — выкрикнул музыкант в ответ на объявление перерыва.

Дело рассматривает судья Наталья Козел, гособвинитель — Виктор Ничипорук. Потерпевшим признали милиционера Сергея Богдевича, который будто бы видел половой член Банцера, однако посчитал его поступок пьяной выходкой, а не уголовным преступлением. Банцер отрицает, что был пьян.

В прошлом году он трижды отбывал административный арест (всего 18 суток) за участие в митингах.

Банцеру 41 год, он женат на бывшей руководительнице незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелике Орехво, у него трое несовершеннолетних детей.