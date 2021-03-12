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В Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина
Источник материала: Навiны
В Гродно в своей квартире вечером 12 марта задержан журналист Денис Ивашин, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на очевидцев.
Ивашин — редактор белорусской службы созданного в Украине международного разведывательного сообщества
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В Гродно в своей квартире вечером 12 марта задержан журналист Денис Ивашин, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на очевидцев.
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