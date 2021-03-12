Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних

Представители белорусского правозащитного сообщества признали политическими заключенными еще шесть человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org.





Теперь в стране насчитывается 285 политзаключенных.

Политзаключенными признаны Кира Бояренко и Ольга Глушень (находятся под стражей, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК), Валерий Мельничук и Иван Дацишин (под стражей, обвиняются по ч. 2 ст. 293 УК), несовершеннолетние Денис Хозей и Сергей Гацкевич (оба осуждены на три года лишения свободы по ч. 2 ст. 293 УК).

Правозащитники оценивают преследование вышеперечисленных как политически мотивированное «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь», требуют освободить их и других граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

«Свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, — говорится в заявлении. — Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

Выступления граждан, убеждены правозащитники, носили «стихийный, самоорганизованный характер» и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов 9 августа 2020 года, которые «проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

«Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности, — подчеркивается в документе. — Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия. Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат».

Демонстрантами, отметили правозащитники, не совершались действия, которые бы могли квалифицироваться как массовые беспорядки. «Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам», — говорится в документе. Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов «требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции».

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, «Инициатива FORB».