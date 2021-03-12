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Материалы по делу об убийстве "Япончика" направлены в суд

12.03.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова ("Япончика"), сообщает ведомство.




"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова ("Япончика"), пишет ru.oxu.az, а также незаконном обороте оружия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "ГАЗель", а также мобильные телефоны.

Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.

Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "ГАЗели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. "Япончик" скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.

В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.
 
 
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Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова ("Япончика"), сообщает ведомство.
 
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