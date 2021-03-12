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Огромный пожар в Украине видно из Пинска: что там происходит

12.03.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сопредельных с Беларусью украинских территориях начался пожар из-за весенних палов.


На территории Украины огромный пожар, зарево которого видно на десятки километров. Фото: Пинский райисполком.

О том, что огромное зарево пожара в Украине видно у самой границы Пинского района и, в целом, на 30 - 40 километров, сообщили в пресс-службе Пинского райисполкома, пишет KP.BY
.
В райисполкоме уточнили, что на украинских землях горит сухая растительность. Весенние палы распространились на болотистую местность, горит трава и кустарники поверх льда и воды. Участки являются труднодоступными.


Горит труднодоступная болотистая местность. Фото: Пинский райисполком.

- Пинский ГРОЧС вместе с пограничниками круглосуточно мониторят развитие пожарной обстановки. Создан оперативный штаб, которым отслеживаются интенсивность и вектор направления движения огненного фронта, - прокомментировали в райисполкоме.

К горящим землям ближе всего белорусская деревня Паре - на данный момент для сельчан угрозы возгорания нет. Но в МЧС готовы к любому развитию ситуации.


Спутники фиксируют несколько точек возгорания. Фото: Пинский райисполком.

Сервис «Карта пожаров», отслеживающий ситуацию со спутников, зафиксировал на сопредельных с Беларусью территориях Украины несколько очагов возгорания и 7 термоаномалий. Все они - вдоль белорусско-украинской границы на участке Пинского района. Площадь контура пожара - около 6,33 квадратных километров.
 
 
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На сопредельных с Беларусью украинских территориях начался пожар из-за весенних палов.
 
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