Зарплатный Олипм: кому сколько обещают – от дворника до командира «Боинга»

Источник материала: Салiдарнасць

Посмотрели, кому в Беларуси готовы платить свыше 10 тысяч рублей.





В нынешнем году Минтруда обещало поэтапное повышение зарплат бюджетников в разных сферах – минимальная зарплата с 1 января выросла с 375 рублей до 400. А уж к 2025 году, как привычно посулил правитель Беларуси на «всебелорусском собрании», вырастет до средней по стране зарплата педагогических работников, врачи будут получать в 1,5 раза больше среднего уровня, догонят собратьев по бюджетному сектору медсестры, соцработники и представители сферы культуры.

На практике же средняя зарплата бюджетников в январе упала по сравнению с декабрем прошлого года. Чем обещанного три года ждать, ««Салідарнасць» наведалась на сайт государственной службы занятости и посмотрела, кому и сколько готовы платить работодатели прямо сейчас.

На сайте госслужбы занятости сегодня – более 74,5 тысяч вакансий (7164 за последнюю неделю) и всего 3256 резюме (135 за неделю).

Первым делом проверяем сферу здравоохранения. Не зря ведь на днях вступило в силу постановление Минздрава о новых нормах для вызова «скорой помощи», и теперь на неотложный (это значит, не угрожающий жизни человека) вызов бригаду с момента регистрации звонка можно ждать до 195 минут в городах, и до 210 в иных населенных пунктах.

Чиновники, разумеется, делают вид, что так и было задумано в условиях пандемии, но сами медики утверждают, что волна увольнений не прекращается с ноября прошлого года, а прессинг только усиливается – например, угрожают увольнением врачам, подписавшим письмо в поддержку витебского реаниматолога Мартова .

…Выстрел оказывается «в яблочко». По запросу «врач-специалист» поиск выдает 2902 вакансии, также в стране не хватает 2944 медсестер и свыше 1600 санитаров. Только в Минске по состоянию на 12 марта требуется 521 санитар, 786 медицинских сестер, 650 врачей и 83 помощника врачей.

На какие же зарплаты зовут потенциальные работодатели ценные кадры? Разброс большой. Новополоцкий футбольный клуб «Химик», например, всерьез рассчитывает найти медсестру по массажу за 200 рублей на полставки. 423 рубля предлагает медсестре на ставку Оршанская центральная поликлиника.

А вот в Минске есть вакансия и за 3700 рублей. Но не спешите радоваться – речь идет об анестезисте, которому требуется переподготовка, и судя по тому, что вакансия датирована ноябрем прошлого года, специалисты такого уровня не спешат за большими деньгами. Поэтому дополнительные требования некоторых нанимателей, например, «без увольнений с работы по отрицательным мотивам», выглядят, мягко говоря, странно.

Врачам – нейрохирургу, анестезиологу-реаниматологу – в 5-й минской больнице предлагают и 3800, даже 5200 рублей, но вакансии также остаются открытыми с ноября. Врачей других специальностей в столице ищут на зарплаты от 500 до 1800 рублей, за МКАДом – от 400 до 2000 рублей, то есть «средняя по больнице» цифра далека от средней зарплаты по стране.

Кого еще обещали порадовать, педагогов? Смотрим, что готовы предложить им работодатели прямо сейчас. По запросу «преподаватель» находится 228 вакансий. На полную ставку от 1000 рублей могут заплатить преподавателю польского языка в МГЛУ, от 1200 – преподавателю-офицеру запаса (майор, капитан) в борисовских Печах, и всего 400 рублей – тренеру-преподавателю по спорту в Поставах или Костюковичах.

Запрос «учитель» выдает 191 вакансию, причем здесь разброс как предлагаемых ставок, так и написанных зарплат гораздо шире. Например, в агрогородке Городец Шкловского района ищут учителя-дефектолога на 0,125 ставки за… 55 рублей в месяц, а на ставку в детской школе искусств Кличева предлагается 400 рублей (правда, тут не требуется высшее образование, достаточно средне-специального). Учителям предлагают и 0,13, и 0,45, и 0,7 ставки – только приходите и работайте.

Гораздо печальнее выглядит картинка для воспитателей (более 360 вакансий) и помощников воспитателей (108) – первые могут рассчитывать максимум на 888 рублей в Руднянском детском саду-средней школе Червенского района, вторым обещают самое большее 600-650 рублей в столичных яслях и детских садах.

Раньше, помнится, родители и учителя пугали: не выучишься – в дворники пойдешь. А сейчас невольно задумаешься, стоит ли сушить мозг в пединституте, если можно после средней школы, максимум – с профессионально-техническим образованием идти в уборщики помещений – Минский метрополитен ищет таких работников на зарплату от 752 рублей, а ДИПСЕРВИС – и вовсе на 870. А Большой театр хоть и предлагает всего 450 рублей – зато и делу время, и к прекрасному прикоснуться можно в прямом смысле (а еще при случае можно упомянуть, что на те же деньги ищет себе новых специальных корреспондентов Белтелерадиокомпания).

Всего же требуется более 1400 уборщиков по стране, более 570 – в Минске.

Запрос «продавец» выдает 1555 результатов по Беларуси, максимальная обещанная зарплата – в Минске, от 1100 рублей при наличии профессионально-технического образования. Также, по данным госслужбы занятости, нужны повара (1324 вакансии, зарплата от 390-400 рублей в районных детских садах и школах до 1500 для шеф-пофара в Жлобине), строители и монтажники (более 1020 вакансий с зарплатой от 400 до 3200 рублей).

Востребованы водители автомобилей – для них есть 3428 вакансий по стране. Зарплата на полную ставку – от 378 рублей в агрокомбинате «Скидельский» до 2300 рублей – столько обещают в Гродно водителю грузовика с опытом работы в международных перевозках, категорией «Е», визой и чипом.

Еще одна дефицитная специальность вне времени – слесарь, их в Беларуси нужно более 3800, а платить наниматели готовы от 400 рублей простым ремонтникам и электрикам до 3700 рублей (последнее, правда, при условии знания слесарем механосборочных работ или электриком китайского языка, поскольку работодатель – участник китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»).

В открытом доступе не так много вакансий МЧС, но все же мы поискали на сайте службы занятости и такие предложения. Обнаружили, к примеру, что в Беларуси не хватает почти 300 спасателей – от простых матросов и мотористов катера до пожарных и даже одного горноспасателя в специальный военизированный отряд. Максимум, предлагаемый на эти должности – 925,89 рублей горноспасателю в Минске.

…Самые большие зарплаты, указанные в государственной службе занятости, превышают 10 тысяч рублей. Эти суммы работодатели готовы заплатить по 9 вакансиям. На вершине зарплатного Олимпа – 15 тысяч рублей. Именно столько обещает своему будущему тренеру футбольный клуб «Ислочь».

12 тысяч заплатит командиру воздушного судна Боинг-737 со знанием английского языка «Белавиа», 10 тысяч рублей выделяет на зарплату своим тренерам (если у них есть опыт работы в НХЛ, КХЛ и АХЛ – короче, в самых престижных лигах мира) хоккейный клуб «Динамо-Минск».

А вот самую маленькую зарплату – всего-то 25,43 рубля на 0,1 ставки – предлагают водителю грузовика в отделении «Могилевэнерго» гп Краснополье. Налетай, как говорится торопись…