Суд над переводчицей Ольгой Калацкой назначен на 23 марта

Рассмотрение уголовного дела переводчицы Ольги Калацкой начнется 23 марта в суде Фрунзенского района Минска, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.



Ольга Калацкая. Фото: Facebook

Калацкая была задержана 15 января в своей минской квартире. Она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу». Позже адвокату сообщили в милиции, что Калацкая задержана по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Однако 19 января Калацкой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) — во время одной из акций протеста она якобы нанесла несколько ударов сотруднику телеканала СТВ Григорию Азаренку.

4 февраля в квартире ее матери прошел обыск. Как сообщала пресс-служба БАЖ, обыск проведен в рамках уголовного дела в отношении Калацкой. Ольга Калацкая живет с матерью, которой необходим уход: 10 марта ей исполнилось 90 лет.

14 февраля к матери Калацкой приходил один из следователей по делу дочери. Разговор длился около 30 минут и касался скорой передачи дела в суд. Было заявлено, что следствие по делу завершено.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.

«Ольга Калацкая не является журналисткой, но ее задержание вызвало широкий резонанс в кругах белорусской интеллигенции, — ранее отмечала БАЖ. — Ольга много работала с журналистами — преподавала для них английский язык, делала переводы».

С требованиями немедленно освободить Калацкую выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.