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Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил самолеты «Белавиа»

12.03.2021 20:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил три воздушных судна авиакомпании «Белавиа». Как сообщает пресс-служба воздушного перевозчика, освящение получили Embraer 175, Embraer 195 и Boeing 737-800.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил самолеты «Белавиа»

«Для проведения мероприятия мы решили остановиться именно на начале марта, так как на это время пришелся наш 25-летний юбилей, а еще в этот месяц проходит Масленица и начинается Великий пост. Все это дает ощущение начала какого-то нового этапа развития и появления новых возможностей. На этот год у всех много планов, не реализованных ранее из-за пандемии. И мы не исключение», — отметил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил самолеты «Белавиа»

Молебен — это традиционное в церковной практике краткое богослужение, имеющее просительный или благодарственный характер. Молебен может проходить как в храме, так и вне его.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил самолеты «Белавиа»

«Сегодня мы совершили чин освящения воздушных судов авиакомпании „Белавиа“. Во время перелетов, наблюдая с небесной высоты нашу Землю и красоту мироздания, будем прославлять Творца мира, „все премудростию сотворившего“ и давшего мудрость и талант нашим современникам создавать и управлять такими сложными авиалайнерами. Вместе с тем, отправляясь в полет, будем обращаться за помощью и благословением к Господу, Божией Матери и всем святым. Да пребудет благословение Божие со всеми, кто трудится и в небе, и на земле для обеспечения безопасности воздушных перелетов, а также с пассажирами авиалайнеров», — прокомментировал митрополит Вениамин.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил самолеты «Белавиа»

Флот «Белавиа» в настоящее время насчитывает 27 воздушных судов (девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и один Embraer 195-E2).

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Сегодня митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил три воздушных судна авиакомпании «Белавиа». Как сообщает пресс-служба...
 
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