Ученые рассказали, кому особенно полезно есть две порции жирной рыбы в неделю

Источник материала: Tut.by

Анализ нескольких крупных исследований с участием жителей более 60 стран показал: регулярное употребление жирной рыбы может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у групп риска: например у тех, у кого уже есть сердечные заболевания или был инсульт. Работа ученых Университета Макмастера опубликована в JAMA Internal Medicine, пишет MedicalXpress .



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Жирные кислоты омега-3, как выяснили исследователи, были связаны с более низким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний (сердечные приступы и инсульты) у людей, уже входящих в группу риска, — например, если они ели по две порции рыбы в неделю.

Для людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний польза для здоровья от жирной рыбы была куда менее выражена.

Результаты основаны на данных о здоровье почти 192 тысяч человек, участвовавших в четырех исследованиях. 52 тысячи участников были с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это единственное исследование по данной теме, проведенное на пяти континентах.

К жирным сортам рыбы относятся сельдь, сардины, лосось, форель, скумбрия и т.д.