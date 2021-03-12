|
Ученые рассказали, кому особенно полезно есть две порции жирной рыбы в неделю
Источник материала: Tut.by
Анализ нескольких крупных исследований с участием жителей более 60 стран показал: регулярное употребление жирной рыбы может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у групп риска: например у тех, у кого уже есть сердечные заболевания или был инсульт. Работа ученых Университета Макмастера опубликована в JAMA Internal Medicine, пишет
Жирные кислоты омега-3, как выяснили исследователи, были связаны с более низким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний (сердечные приступы и инсульты) у людей, уже входящих в группу риска, — например, если они ели по две порции рыбы в неделю.
Для людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний польза для здоровья от жирной рыбы была куда менее выражена.
Результаты основаны на данных о здоровье почти 192 тысяч человек, участвовавших в четырех исследованиях. 52 тысячи участников были с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это единственное исследование по данной теме, проведенное на пяти континентах.
К
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анализ нескольких крупных исследований с участием жителей более 60 стран показал: регулярное употребление жирной рыбы может помочь предотвратить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)