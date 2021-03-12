Один человек погиб, пятеро получили травмы после лобового столкновения под Несвижем









пишет interfax.by. С различными травмами они доставлены в больницу", - говорится в сообщении в telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой. "По предварительной информации, водитель "немца" пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария. В результате происшествия пострадали шесть человек (водители иномарок и четыре пассажира),interfax.by. С различными травмами они доставлены в больницу", - говорится в сообщении в telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.





На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему.

"По информации следствия, в больнице от полученных травм скончался 54-летний пассажир автомобиля Fiat, еще 5 человек госпитализированы", - позже сообщили в Следственном комитете.





Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.





Следователи просят очевидцев произошедшего обратиться в Несвижский РОСК по телефону: +375 1770 5-15-71.







