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Один человек погиб, пятеро получили травмы после лобового столкновения под Несвижем

12.03.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легковой автомобиль Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes днем 12 марта на 165-м км автодороги Р91 Осиповичи-Барановичи, недалеко от деревни Панютичи под Несвижем, сообщили в МВД в пятницу.



"По предварительной информации, водитель "немца" пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария. В результате происшествия пострадали шесть человек (водители иномарок и четыре пассажира), пишет interfax.by. С различными травмами они доставлены в больницу", - говорится в сообщении в telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему.
"По информации следствия, в больнице от полученных травм скончался 54-летний пассажир автомобиля Fiat, еще 5 человек госпитализированы", - позже сообщили в Следственном комитете. 

Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Следователи просят очевидцев произошедшего обратиться в Несвижский РОСК по телефону: +375 1770 5-15-71.
 
 
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Легковой автомобиль Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes днем 12 марта на 165-м км автодороги Р91 Осиповичи-Барановичи, недалеко от...
 
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