С сайта МНС исчезла информация об одном из заместителей министра. Что об этом известно





12 марта 2021 в 19:36

FINANCE.









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY









сообщали FINANCE.TUT.BY, что из министерства собираются уволить несколько человек, в том числе и замминистра. Причем утверждалось, что с некоторыми намерены прекратить трудовые отношения якобы из-за их взглядов на общественно-политическую ситуацию в стране. В то же время удалению информации с сайта ведомства предшествовали несколько событий. 11 марта стало известно, что Александр Лукашенко назначил пять замминистра, в том числе одного в МНС. Но нюанс в том, что до этого в налоговой был «комплект» в руководстве. А до этого в конце февраля работники ведомстваFINANCE.TUT.BY, что из министерства собираются уволить несколько человек, в том числе и замминистра. Причем утверждалось, что с некоторыми намерены прекратить трудовые отношения якобы из-за их взглядов на общественно-политическую ситуацию в стране.





Информация о том, что в Министерстве по налогам и сборам грядут кадровые перемены, появились еще в конце февраля. Сотрудники ведомства сообщали, что якобы пришел некий список фамилий работников, с которыми нужно распрощаться. Сообщалось, что в этом списке якобы значатся порядка 18 человек, в том числе и заместитель министра Светлана Шевченко. Источники утверждали, что среди возможных причин потенциальных увольнений — взгляды некоторых работников на общественно-политическую ситуацию в стране. Чтобы проверить эти сведения, мы связались с замминистра, однако она не стала комментировать информацию про возможные увольнения и переадресовала нас в пресс-службу ведомства.





В пресс-службе МНС ответа ни на запрос, ни на сообщения касательно списка фамилий и увольнений мы не получили. На телефонные звонки нам также не отвечали.





Также в начале марта мы дважды попытались записаться на личный прием к Светлане Шевченко как физлицо. На сайте министерства указано, что они проводятся в пятую среду месяца, а если пятой нет, то в первую среду следующего месяца. То есть в марте приемный день выпадал на 31-е число. Однако в приемной нам сообщили, что она в отпуске и появится только в апреле. Записывать на прием в апреле не стали.





По информации на сайте Совмина, Светлана Шевченко должна была 27 февраля провести телефонную линию. За день до этого на сайте МНС появилась информация, что ее проведет другой замминистра — Элла Селицкая. Но в этот же день в ведомстве сообщили о невозможности провести телефонную линию из-за технических причин. В расписании телефонных линий на сайте Совмина на март Светлана Шевченко не значилась.





Сегодня мы заметили, что с сайта МНС на странице про руководство ведомства исчезла информация про Светлану Шевченко. Мы позвонили ей, чтобы узнать, с чем это связано. Однако она не стала отвечать на вопросы про возможный уход из ведомства или переход на другую позицию, а перенаправила нас в пресс-службу ведомства. Связаться с пресс-службой не удалось. Ответы на вопросы мы пока не получили.





11 марта появилась информация о том, что Александр Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в нескольких министерствах. Среди них и МНС. На пост заместителя министра по налогам и сборам поставили Игоря Скринникова, который ранее был в МНС начальником главного управления методологии налогообложения. Один из специалистов МНС сообщил, что именно Скринников будет отвечать за налогообложение физлиц.





Как ранее сообщалось на сайте ведомства, Светлана Шевченко курирует вопросы налогообложения физлиц, в том числе ИП, декларирования физлицами доходов и имущества, рассматривала их обращения. Также она занималась вопросами юридического обеспечения деятельности налоговых органов, отвечала за идеологическую и информационно-воспитательную работу в ведомстве, взаимодействие с общественными организациями.





Тем временем на национальном правовом интернет-портале зарегистрировали постановление Совмина «Аб вызваленні і назначэнні некаторых службовых асоб».



