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«Незыгарь»: Лукашенко отправит правительство в отставку до конца марта

12.03.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Александр Лукашенко отправит в отставку нынешнее правительство до конца марта.



Источник фото: DW

Соответствующую информацию опубликовал российский телеграм-канал «Незыгарь».

«Лукашенко склоняется до конца марта отправить в отставку правительство Романа Головченко. Новый премьер в будущем станет и.о. президента», - говорится в сообщении.

 
Также инсайдеры предположили, что сменщиком Головченко может стать председатель ЕЭК Михаил Мясникович.

«Его кандидатура устраивает и Лукашенко, и Москву. Кроме того, Мясникович воспринимаем практически всеми кланами и известен на Западе», - отмечают авторы.

 
Отметим, что ранее российский телеграм-канал был замечен в распространении не совсем правдивой о нашей стране информации.
 
 
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Президент Александр Лукашенко отправит в отставку нынешнее правительство до конца марта.
 
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