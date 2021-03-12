Источник материала: Хартия'97

Кто есть кто в секретной армии Путина 1 12.03.2021, 20:20

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Расследование СМИ.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин возглавляет секретную армию Путина, в которую входят печально известная частная военная компания «Вагнер», а также команда опытных пропагандистов, манипулирующая средствами массовой информации как в открытую, так и за кулисами. Российские официальные лица, знакомые с такого рода деятельностью, называют это проектом «активных мероприятий» Пригожина.

Несмотря на то, что чаще всего в международных СМИ Пригожина называют «поваром Путина», среди своих соратников он обычно известен как «Первый» или просто «Босс», пишет в своем материале портал «Матрица украинской свободы» .





В качестве главы этой секретной армии, Пригожин поддерживает тесные рабочие отношения с высшим руководством Министерства обороны России. Кроме министра обороны России Шойгу, главными партнерами Пригожина в российской армии являются начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской. Начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков и его заместитель Владимир Алексеев также играют ключевую роль в проведении операций Пригожина.





Сотрудники российского МО (Министерство Обороны) не раз выражали глубокий шок и недоумение по поводу его стремительного восхождения как главы секретной армии Путина, отмечая, что у него нет соответствующего опыта проведения военных и разведывательных операций, который оправдал бы его место за столом. Главными причинами его успеха они называют его тесную связь с Путиным и хитроумные манипуляции, отмечая, что Пригожин во многом полагается на ресурсы МО для обеспечения своих операций. Например, он использовал авиабазу Хмеймим в Сирии в качестве ключевой платформы и перевалочного пункта для переправки бойцов «Вагнера» на передовые линии в Ливии и другие места в Африке.

Как отмечают некоторые нынешние и бывшие «вагнеровцы», кроме нехватки опыта, у Пригожина также наблюдается вспыльчивый и безжалостный нрав. У него часто рождаются «опасные идеи» и есть склонность вмешиваться даже в самые тривиальные детали «вагнеровских» операций, что иногда приводит к напрасной потере жизней россиян и к риску выявления скрытого почерка действий России.

На сегодняшний день самой серьезной из пригожинских «опасных идей» является бойня в Сирии в феврале 2018-го года, когда десятки «вагнеровцев» были убиты при попытке захвата нефтяного поля, контролируемого вооруженными силами США. Это оказалось опрометчивой операцией и поставило российское правительство в неприятное положение. Считается, что в результате этого секретная армия Путина понесла одни из самых больших потерь со времен Второй мировой войны и повысила риск эскалации враждебного противостояния между Россией и США.

В то время представительница Пентагона подтвердила в заявлении для СМИ, что «контингент в размере батальона» был «подкреплен артиллерией, танками, реактивными системами залпового огня и минометами». В порядке самозащиты силы США ответили «комбинацией авиационных и артиллерийских ударов». Пентагон так и не подтвердил, сколько нападавших было убито и кем они являлись, хотя США «наблюдали» за наращиванием военных сил в течение недели. По некоторым расчетам, более 300 «вагнеровцев» было убито или ранено. По информации СМИ тех лет, министр обороны США Джеймс Маттис назвал это столкновение «озадачивающим», добавив: «Я не знаю, зачем они атаковали, было же известно, что там находились наши силы, очевидно, что русские об этом знали». Он имел ввиду соглашение о предотвращении столкновений между США и Россией, согласно которому россияне согласились оставаться к западу от реки Евфрат.

Кремль старался скрыть потери, но это становилось все сложнее и сложнее после того, как домой стали прибывать гробы, и слухи об этом распространились в российских соцсетях. В конечном счете, Министерство обороны признало, что «несколько десятков» россиян было убито или ранено, но в то же самое время оно утверждало, что «российские военные не участвовали в какой бы то ни было роли и российская военная техника не использовалась». В том же докладе утверждалось, что разрешение на атаку Пригожин «получил у некоего российского министра» и к тому же он «обсудил» это с сирийскими должностными лицами. Но Пригожин никогда бы не провел такую операцию, если бы не чувствовал поддержки высшего руководства Кремля.





Несмотря на статус «находящегося в розыске» как главаря секретной армии Путина, Пригожин активно путешествует и часто посещает передовые линии в странах, где располагается значительный контингент «Вагнера». Из-за своей плохой репутации на мировой арене Пригожину приходится путешествовать в маскировке. Обычно он носит накладную бороду и темно­коричневый парик. Чаще всего его сопровождают шесть телохранителей.





Вопреки тому, что международные СМИ говорят, что Дмитрий Уткин — это только подставное лицо, он в действительности является основателем и командиром «Вагнера». Он напрямую руководил военными операциями в Ливии с самого начала пребывания там этой ЧВК. Хотя в международных СМИ и распространены рассказы о том, что он использует позывной «Вагнер», Дмитрий Уткин на самом деле известен как «Девятый».

Так как «Вагнер» назван в честь любимого композитора Адольфа Гитлера, высказывались предположения, что Уткин выбрал прозвище «Девятый» из-за своего преклонения перед нацистским диктатором. Если сложить инициалы Гитлера по порядковым номерам букв (один вместо буквы «А» и восемь вместо латинской буквы «Н»), то в сумме получится девять и это вполне соответствовало бы неонацистским симпатиям Уткина. По словам нескольких свидетелей, Уткин настолько увлекается Адольфом Гитлером, что иногда носит нацистскую военную форму времен Второй мировой войны и даже имеет татуировки с нацистскими символами на груди и ключицах.













Заместитель командира «Вагнера» Андрей Николаевич Трошев часто путешествует в порядке ротации на передовые линии тех стран, где находится значительный контингент «Вагнера», в том числе оказывая поддержку военным операциям в Ливии. Его прозвище — «Седой», но он также известен в кругах «Вагнера» как «Борис Борисович» или «ББ».





Сравнивая этих командиров, нынешние и бывшие «вагнеровцы» знакомые и с Дмитрием Уткиным по прозвищу «Девятый», и с Андреем Трошевым по прозвищу «ББ», отмечают, что у «ББ» есть значительный военный опыт, но он считается немного неуравновешенным, не всегда справляющимся с военными ситуациями, а также пристрастным к алкоголю. Например, летом 2017 года он попал в санкт-петербургскую больницу с алкогольным отравлением. Что примечательно, это случилось прямо перед самым известным разгромом «Вагнера».

Говоря об упомянутом разгроме секретной армии Путина в феврале 2018-го года в Сирии, нынешние и бывшие «вагнеровцы» утверждают, что именно «ББ» был тем полевым командиром, который отдал «Вагнеру» тактический приказ атаковать нефтяное поле, контролируемое вооруженными силами США, что привело к серьезным потерям в рядах «Вагнера». Выражаясь их словами: «Нас побили как детей». Некоторые утверждают, что «ББ» отдал приказ атаковать, не зная, что эту позицию контролируют силы США, и будучи уверенным, что это нефтяное поле находится под контролем курдов. Они добавляют, что именно алчность Пригожина была движущей силой этой непродуманной попытки захвата нефтяного поля — чудовищное утверждение, если оно соответствует действительности.

Независимо от того, отдал ли «ББ» тактический приказ атаковать позиции США в силу некомпетентности, безрассудства или отсутствия планирования, как отмечает один из нынешних «вагнеровцев», в конечном счете это случилось по вине Пригожина. Учитывая постоянный надзор Пригожина за всеми деталями, «ББ» было бы невозможно отдать такого рода приказ без того, чтобы Пригожин не был поставлен об этом в известность, особенно учитывая, что «Вагнер» уже планировал захват этого нефтяного поля в течение некоторого времени. После такого разгрома манипуляторское мастерство Пригожина было подвергнуто серьёзной проверке, но все же, скорее всего, именно оно спасло его от путинского гнева.

В конце января 2018 года Пригожин заявил сирийским официальным лицам, что у него есть «хороший сюрприз» для Башара аль-Асада, «который произойдет между 6 и 9 февраля». По слухам, министр по президентским делам Мансур Фадлалла Аззам обещал, что Пригожину хорошо заплатят за его услуги. В то же время, как отмечают СМИ того времени, Пригожин стал чаще общаться с высшим кремлевским руководством, включая руководителя администрации Путина Антона Вайно и заместителя главы администрации Владимира Островенко. Пригожин даже разговаривал с российскими официальными лицами на следующий день после трагической атаки, что подтверждает факт его прямого участия в этой провалившейся операции.





Не взирая на его должность заместителя командира «Вагнера» и звание Героя России, многие «вагнеровцы» смотрят на «ББ» с презрением каждый раз, когда он входит в помещение; они считают, что «ББ» не ценит их жизней и не всегда полностью разбирается в ситуации, как это продемонстрировал февральский разгром 2018 года в Сирии. Из-за его проблем с алкоголем некоторые даже сомневаются в его пригодности к службе и высмеивают его привычку «только сидеть и пить свой кофе».

В отличие от «ББ», «Девятый» пользуется уважением из-за своего военного опыта и манеры руководства, несмотря на свое пристрастие к ношению нацистской формы, что, конечно, не является очень удачным способом оставаться незаметным в якобы секретной армии. Тем не менее, «Девятого» рядовые бойцы уважают, так как в прошлом году под его командованием «Вагнер» достиг успехов на трипольском фронте, и «вагнеровцы» считают, что (в отличие от «ББ») «Девятого» действительно заботит их благополучие. Говорят, что когда «Девятый» входит в помещение, он уже заранее знает всех по имени, чем еще больше располагает к себе рядовых «вагнеровцев».

Говоря о вмешательстве Пригожина в дела «Вагнера» и тех трудностях, которые из-за этого выпадают на долю «Девятого» (которому, как уже говорилось, симпатизируют рядовые бойцы), один из высокопоставленных «вагнеровцев» следующим образом охарактеризовал тип отношений между «Девятым» и Пригожиным: «Для нас он может быть и «Девятый», но для кое-кого он точно “Шестой”».

Командир 1-го штурмового отряда «Вагнера» Александр Кузнецов («Ратибор») в прошлом году получил ранение в Ливии и был отослан обратно в Россию на лечение в медицинском центре «СОГАЗ» под Санкт-Петербургом. В этой клинике, связанной с дочерью Путина, ухаживают за ранеными «вагнеровцами». В конце октября 2019 года, находясь на лечении в этой клинике, «Ратибор» удивил многих, когда дал журналистам эксклюзивное интервью, где он подробно описал операции «Вагнера» в Ливии и свой опыт командира 1-го штурмового отряда.





После прохождения курса лечения в клинике «СОГАЗ» «Ратибор» был признан годным к службе и отправлен в Хартум (Судан) для проведения операций «Вагнера» в этой критически важной стране, где он до сих пор и находится. В последний раз он вернулся в Хартум в середине ноября 2020 года. Многие очевидцы видели его на военной базе в окрестностях Омдурмана, где «Вагнер» продолжает находиться. Считается, что «Ратибор» проводит все свое время на этой военной базе, но он был также замечен разъезжавшим на черном внедорожнике по районам аль- Рияд и аль-Таиф, иногда наслаждаясь мороженым в популярном местном заведении.

Нынешнее назначение «Ратибора» в Судан было воспринято рядовыми бойцами с некоторым неодобрением. Некоторые «вагнеровцы» подвергли сомнению решение Пригожина разрешить «Ратибору» вернуться на службу за рубежом, явно закрывая глаза на его игнорирование правил безопасности, которое он продемонстрировал своей беседой с журналистами во время лечения в клинике «СОГАЗ». В ответ на вопрос о том, зачем «Ратибору» понадобилось так беспардонно нарушать правила безопасности, «вагнеровцы» просто пожали плечами и охарактеризовали его как психопата с нарциссическим расстройством личности и жаждой внимания. Они даже предположили, что «Ратибор» возможно сам обратился к журналистам, так как в противном случае, СМИ вряд ли бы самостоятельно вышли на кого-то, кто является частью организации, которой якобы даже и не существует.

Говорят, что летом 2008 года, когда «Ратибор» служил в российской армии в звании майора, он был арестован по подозрению в похищении человека и грабеже. В 2010 году он был осужден и отправлен в исправительную колонию в Нижегородской области. Решением суда города Бор его срок был сокращен. По данным суда «Ратибор» был досрочно освобожден в апреле 2013 года. Через год после выхода из тюрьмы он был нанят на работу Пригожиным и назначен командиром 1-го штурмового отряда «Вагнера».

Не редкость то, что опальные бывшие российские военные вроде «Ратибора» поднимаются на высшие должности в «Вагнере» и, как ни иронично, получают высшие российские награды от самого Путина. Ведь и сам Пригожин в прошлом провел много лет в советской тюрьме, помимо прочего и за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.

Бывший командир 4-го штурмового отряда «Вагнера» Андрей Богатов по прозвищу «Бродяга» был серьезно ранен в Сирии весной 2016 года. Говорят, это произошло во время неудачного боевого вылета российской авиации в результате неверного целеуказания от «вагнеровцев» на земле. Он получил звание Героя России вместе с «ББ» и прошел курс лечения в центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского, где ему ампутировали левую руку по локоть.





В отличие от «Ратибора», «Бродяга» был освобожден от командования 4-ым штурмовым отрядом из-за характера своих ранений, но он остался в «Вагнере» в качестве сотрудника 2-ой категории, которая позволяет служить в «Вагнере», но с ограничениями. В то время как «Ратибор» был отправлен в Судан, «Бродяга» весь прошлый год оказывал поддержку операциям «Вагнера» в Ливии.

Бойцы «Вагнера» обычно делятся на три категории: 1 категория — «инвалид» (дает право на пенсию и лечение в упомянутой клинике «СОГАЗ»), 2 категория — «годен к службе с ограничениями» (дает право работать в охране зданий и исполнять работу по обеспечению операций, как в случае с «Бродягой» в Ливии) и 3 категория — «годен к службе без ограничений» (как в случае с «Ратибором», который вернулся на службу и был послан в Судан).

К несчастью для «Бродяги», он попал в категорию раненых или убитых «вагнеровцев» по причине некомпетентности самих «вагнеровцев». Это деликатная тема среди рядовых бойцов «Вагнера» по причине секретного характера их деятельности. Сам Пригожин старается всячески скрывать эту проблему от своих российских хозяев.

В международных СМИ уже многое было сказано об операциях «Вагнера» в Украине, в Сирии, в Ливии и в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Но необходимо также упомянуть и стратегически важные роли Судана как логистического центра для российских вооруженных сил и перевалочного пункта для переправки сил «Вагнера» в другие места региона — главным образом, на передовые линии Ливии и ЦАР. Главные цели России в Судане — получить долгосрочные права на военные базы (как, например, на недавно заявленный логистический центр в Порт-Судане) и постоянный доступ к суданским военным аэродромам.

Контингент «Вагнера» в Судане и группа «активных мероприятий» Пригожина играют центральную роль в продвижении долгосрочных планов российского руководства в регионе.

После отстранения суданского президента Омара аль-Башира, секретной армии Путина пришлось отдалиться от бывшего режима. На сегодняшний день их главным суданским приспешником, помогающим им в достижении поставленных целей, является Мохамед Хамдан Даглу Муса по прозвищу «Хемети» — командир печально известных суданских войск быстрого содействия (ВБС) «Джанджавид» и заместитель председателя Суверенного совета. «Хемети» — важная фигура в суданском правительстве, и команда Пригожина во многом полагается на него и его про­российски настроенного брата Абд аль-Рахима Хамдана Даглу Мусу — высокопоставленного командира ВБС, который, помимо прочего, также возглавляет комитет суданского правительства по контролю и распределению ценных ископаемых Судана, в том числе и золота.

Вот здесь на сцену выходит компания «М Инвест» и ее дочернее предприятие Meroe Gold, против которых введены санкции из-за той роли, которую они играют в составе секретной армии Путина. В 2017 году во время саммита с участием делегаций российского правительства и правительства Судана под руководством аль-Башира «М Инвест» получила права концессии на разработку золотых месторождений в Судане.

Практический надзор за разработкой поручен дочернему предприятию «М Инвест» — Meroe Gold. «М Инвест» также во многом опирается лично на генерального директора «М Инвест» Андрея Манделя и регионального директора Михаила Потепкина (который одновременно является генеральным директором Meroe Gold в Судане). Хотя они и действительно занимаются разработкой ценных металлов и других природных ресурсов в Судане, что является ключевой частью деятельности секретной армии Путина на всех театрах военных действий, гораздо важнее то, что эти компании служат прикрытием для секретных операций сил «Вагнера» и групп «активных мероприятий» Пригожина.





Михаил Потепкин — генеральный директор Меroe Gold в Судане и ключевой член группы «активных мероприятий» Пригожина. В июле 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против Потепкина за его роль в секретной армии Путина, также отметив его предыдущее место работы — «Агентство интернет-исследований» Пригожина (известное как «фабрика троллей», на которое тоже наложены санкции, и которое в 2016 году было использовано Россией для вмешательства в выборы США)





Таким образом, эти компании, являющиеся частью секретной армии Путина и находящиеся под санкциями, могут до сих пор продолжать функционировать в Судане только при поддержке «Хемети» и его брата Абд аль-Рахима. Некоторые подвергают сомнению логику, лежащую в основе суданской поддержки этих организаций, принимая во внимание десятилетия усилий предыдущего суданского режима, направленные на исключение Судана из списка стран-спонсоров терроризма, внесение в который имело пагубные последствия для суданского народа и экономики страны. Говоря о поддержке, оказываемой «Хемети» и его братом Абд аль-Рахимом секретной армии Путина, один высокопоставленный суданский чиновник заметил: «Это только вопрос времени, когда критерии опять поменяются, и против Судана опять выдвинут сокрушительные санкции, которые только продлят страдания простого суданского народа. Вина за это полностью ляжет на их плечи».

Демонстрируя важность поддержки Судана для секретной армии Путина, Пригожин лично посетил Хартум в середине июля 2020 года. Очевидцы подтвердили, что Пригожин прилетел на самолете Ил-76, из которого высадились несколько десятков возвращающихся бойцов «Вагнера», будто бы просто пользуясь случаем прилететь очередным транспортным рейсом. Самолет Пригожина подруливал и отруливал от трапа суданских ВВС, и было видно, что прибывающий контингент бойцов «Вагнера» проверяли солдаты ВБС, из-за чего создалось впечатление, что прибывшие россияне избежали обычных формальностей.

Была замечена разгрузка нескольких крупногабаритных пассажирских автомобилей, один из которых уехал в направлении района аль-Рияд, а другой — в северную часть Хартума. Сам Пригожин был сильно замаскирован и сопровождался охраной; очевидцы заметили, что он был якобы в маске и с густой бородой. По наблюдениям Пригожин вместе с охраной провел несколько часов в штаб-квартире «Хемети», а затем покинул Судан во второй половине дня.









Командир «Вагнера» Дмитрий Уткин («Девятый») также бывал в Судане несколько раз. Во время его визита в Хартум в конце августа 2018 года он был замечен в фешенебельном отеле Corinthia («Коринтия») на берегу реки Нил.





Кроме того, во время визита в середине ноября 2018 года очевидцы видели «Девятого» в одном из нескольких зданий, которые считаются секретными объектами, в районе аль-Рияд в Хартуме. Это тот же район, где недавно был замечен «Ратибор» в черном внедорожнике, и где находится по совпадению штаб-квартира Meroe Gold.









Это некоторые из секретных объектов в районе аль-Рияд, которые использует группа «активных мероприятий» Пригожина и «Вагнер». Командир «Вагнера» «Девятый» был замечен в окрестностях во время его визита в Судан в середине ноября 2018 года





Как уже отмечалось, «М Инвест» и ее дочерняя фирма Meroe Gold являются некоторыми из компаний, используемых в качестве прикрытия для группы «активных мероприятий» «Вагнера» и Пригожина в Судане. Что заслуживает еще большего внимания, так это вовлечение суданских СМИ, привлекаемых для того, чтобы тайно манипулировать теми суданскими должностными лицами, которые могут помешать тайной повестке дня России, и чтобы обеспечить про- российские настроения населения Судана в целом. Среди суданских СМИ, которые тайная армия Путина использует для манипулирования суданским народом, есть следующие: «Судан Дейли», «Яавмияат Хартум» («Хартум Дейли») и «Дарфур Аагил» («Дарфур Урджент»).

Группа «активных мероприятий» Пригожина лукавит, ибо страница «Судан Дейли» в соцсети «Фейсбук» ложно заявляет, что «ведется группой независимых суданских журналистов без принадлежности к какой-либо личности, партии или племени». Далее там говорится: «Мы приверженцы достоверности, профессионализма и объективности, а также этичной журналистики в нашей работе и стандартах журналистики».





В отличие от «Вагнера», членам группы «активных мероприятий» Пригожина в среднем по 20-30 лет. Это мужчины и женщины, очень умело владеющие компьютерными навыками и навыками манипулирования социальными сетями. Обычно в Хартуме они находятся по четыре месяца. Как и «Ратибор», они предпочитают часто бывать в ресторанах и кафе, ориентирующихся на иностранцев. Это всего лишь несколько членов группы «активных мероприятий» Пригожина, недавно cлуживших в Судане:





















Как уже отмечалось, Судан — это ключевой логистический узел для тайной армии Путина. Он служит перевалочным пунктом для оперативных развертываний «Вагнера» в другие места этого региона, например, в Ливию и ЦАР. Вячеслав Сергеевич Тихонов — один из ключевых специалистов по логистике «Вагнера» в Судане, был завербован Пригожиным из-за своего логистического опыта, приобретенного во время исполнения аналогичных функций в российских вооруженных силах. Очевидцы подтверждали, что Тихонов — заядлый рыбак и проводит много времени в Порт-Судане.

Исходя из множества источников, «Вагнер» использовал «Эль Юссеф» для перевозки оружия, личного состава и автомашин между Сирией, Суданом и Ливией в 2020 году. Судном владела сирийская фирма Falcon LTD, и оно было зарегистрировано в Белизе. В конце 2020 года Белиз узнал о том, что судно «Эль Юссеф» совершало какие-то подозрительные действия. В результате, в ходе расследования стало известно что, «Вагнер» планировал продать «Эль Юссеф» в Сирии.

«Эль Юссеф» это не единственное судно, которым тайно пользуется «Вагнер». В мае 2020 года правительство России заявило, что «Спарта-2» доставила гуманитарную помощь в Сирию. Компания «Оборонлогистика», находящаюся под санкциями, владеет и пользуется судами серии «Спарта», которые базируются в Новороссийске. МО России действительно имеет соглашения с

«Оборонлогистикой» и использует данные суда, но «Вагнер» тоже тайно пользуется ими для перевозки личного состава и имущества на передовые.

Рассматриваемые суда: «Спарта I» (регистрационный номер Международной морской организации: IMO 9268710), «Спарта II» (IMO 9160994), «Спарта III» (IMO 9538892) и «Спарта IV» (IMO 9743033).

Кроме вышеупомянутых судов, «Вагнер» также пользуется чартерными самолётами разных типов для скрытной перевозки личного состава и имущества на передовые. Одна из предпочитаемых ими компаний — это российская «Чартер Грин Лайт» (CGL).





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