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В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы

12.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы

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  • 12.03.2021, 19:58
В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы

Акция прошла под бело-красно-белыми флагами.

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. Сегодня минчане вышли на акцию в центре города и зачитали стихи народного поэта Беларуси Янки Купалы, пишет телеграм-канал «Баста!»:

Хто ты гэткі?

— Свой, тутэйшы.

Чаго хочаш?

— Долі лепшай.

Якой долі?

— Хлеба, солі.

А што болей?

— Зямлі, волі.

Дзе радзіўся?

— Ў сваёй вёсцы.

Дзе хрысціўся?

— Пры дарожцы.

Чым асвенчан?

— Кроўю, потам.

Чым быць хочаш?

— Не быць скотам.

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Теги: Минск
 
 
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Акция прошла под бело-красно-белыми флагами.
 
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