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В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы
Источник материала: Хартия'97
В центре Минска патриоты зачитали стихи Янки Купалы
Акция прошла под бело-красно-белыми флагами.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. Сегодня минчане вышли на акцию в центре города и зачитали стихи народного поэта Беларуси Янки Купалы, пишет телеграм-канал
Хто ты гэткі?
— Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
— Долі лепшай.
Якой долі?
— Хлеба, солі.
А што болей?
— Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
— Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
— Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
— Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
— Не быць скотам.
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Акция прошла под бело-красно-белыми флагами.
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