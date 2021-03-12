Mercedes SL впервые в истории получит полный привод

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Mercedes поделилась первой официальной информацией о новом родстере SL. Машина разрабатывается подразделением AMG и разделит архитектуру со спорткаром AMG GT.





Немецкий производитель также опубликовал несколько фотографий 2-местной новинки. Пока родстер покрыт камуфляжем, и мы можем лишь отметить, что он тестируется в Заполярье. По пропорциям машина схожа с AMG GT. Впервые в истории Mercedes SL получит полный привод 4Matic+. До этого все «Эс-эльки» были с приводом на заднюю ось.





У автомобиля тканевая крыша, и по дизайну он будет напоминать последние новинки Mercedes. Сзади можно заметить поднимающийся спойлер, как у Mercedes-AMG GT. Новый SL будет намного мощнее и быстрее, чем предшественники. Но наверняка Daimler сделает акцент на комфорте, чтобы SL не наступал на пятки AMG GT Roadster. Автомобиль имеет 2022 модельный год, значит, дебют нового SL состоится до конца 2021-го.