ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Mercedes SL впервые в истории получит полный привод

12.03.2021 20:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Mercedes поделилась первой официальной информацией о новом родстере SL. Машина разрабатывается подразделением AMG и разделит архитектуру со спорткаром AMG GT. 

Mercedes SL впервые в истории получит полный привод

Немецкий производитель также опубликовал несколько фотографий 2-местной новинки. Пока родстер покрыт камуфляжем, и мы можем лишь отметить, что он тестируется в Заполярье. По пропорциям машина схожа с AMG GT. Впервые в истории Mercedes SL получит полный привод 4Matic+. До этого все «Эс-эльки» были с приводом на заднюю ось.

Mercedes SL впервые в истории получит полный привод

У автомобиля тканевая крыша, и по дизайну он будет напоминать последние новинки Mercedes. Сзади можно заметить поднимающийся спойлер, как у Mercedes-AMG GT. Новый SL будет намного мощнее и быстрее, чем предшественники. Но наверняка Daimler сделает акцент на комфорте, чтобы SL не наступал на пятки AMG GT Roadster. Автомобиль имеет 2022 модельный год, значит, дебют нового SL состоится до конца 2021-го.

Mercedes-Benz S-Класс V (W221), 2006 г.в., 320 000 км
серый, седан, дизель 3.2 л, автоматическая, задний привод
31 118 р.
12 000$ / 10 044€
Mercedes-Benz A-Класс III (W176) А200, 2013 г.в., 85 000 км
красный, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
39 676 р.
15 300$ / 12 807€
Mercedes-Benz R-Класс I (W251) LONG, 2005 г.в., 240 587 км
серый, минивэн, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
20 097 р.
7750$ / 6487€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Mercedes поделилась первой официальной информацией о новом родстере SL. Машина разрабатывается подразделением AMG и разделит архитектуру со спорткаром AMG...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе КМ по биатлону в Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by