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В Гродно уволился прокурор. В суде он был гособвинителем по «политическим» делам
Источник материала: Партизан
В конце февраля прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно.
Фото: news.21.by
Он участвовал в некоторых уголовных процессах, которые начали после выборов. Например, он был гособвинителем в деле избитого ОМОНом таксиста Алексея Лапы.
Дмитрий ушел из прокуратуры по соглашению сторон,
Дмитрий Грицук — помощник прокурора города Гродно юрист 2 класса, как можно узнать на сайте горисполкома. До работы в прокуратуре г. Гродно был помощником прокурора Лидского района.
В пресс-службе прокуратуры на вопросы Hrodna.life попросили сделать письменное обращение.
Дмитрий Грицук поддерживал обвинение по делу Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский. Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четырех человек по событиям 27 сентября, где гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля Грицука сменил Сергей Петрашко.
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В конце февраля прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно.
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