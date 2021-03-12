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В Гродно уволился прокурор. В суде он был гособвинителем по «политическим» делам

12.03.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце февраля прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно.


Фото: news.21.by

Он участвовал в некоторых уголовных процессах, которые начали после выборов. Например, он был гособвинителем в деле избитого ОМОНом таксиста Алексея Лапы.

Дмитрий ушел из прокуратуры по соглашению сторон, рассказал он Hrodna.life. От других комментариев бывший прокурор отказался.

Дмитрий Грицук — помощник прокурора города Гродно юрист 2 класса, как можно узнать на сайте горисполкома. До работы в прокуратуре г. Гродно был помощником прокурора Лидского района.

В пресс-службе прокуратуры на вопросы Hrodna.life попросили сделать письменное обращение.

Дмитрий Грицук поддерживал обвинение по делу Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский. Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четырех человек по событиям 27 сентября, где гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля Грицука сменил Сергей Петрашко.
 
Теги: Гродно
 
 
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В конце февраля прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно.
 
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