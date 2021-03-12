В Гродно уволился прокурор. В суде он был гособвинителем по «политическим» делам

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Он участвовал в некоторых уголовных процессах, которые начали после выборов. Например, он был гособвинителем в деле избитого ОМОНом таксиста Алексея Лапы.





рассказал он Hrodna.life. От других комментариев бывший прокурор отказался. Дмитрий ушел из прокуратуры по соглашению сторон,он Hrodna.life. От других комментариев бывший прокурор отказался.





Дмитрий Грицук — помощник прокурора города Гродно юрист 2 класса, как можно узнать на сайте горисполкома. До работы в прокуратуре г. Гродно был помощником прокурора Лидского района.





В пресс-службе прокуратуры на вопросы Hrodna.life попросили сделать письменное обращение.





Дмитрий Грицук поддерживал обвинение по делу Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский. Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четырех человек по событиям 27 сентября, где гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля Грицука сменил Сергей Петрашко.