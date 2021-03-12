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Задержание журналиста, акции солидарности, новые политзаключенные. Что происходило в пятницу
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
События 12 марта в обзоре «Салідарнасці».
Денис Ивашин, фото Радыё Свабода
В Гродно задержан журналист газеты «Новы час» и сотрудник сайта InformNapalm Денис Ивашин. Как сообщает пресс-служба
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Правозащитные организации
По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 285 человек.
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12 марта в Гродно продолжилось рассмотрение дела музыканта
— Да панядзелка я дацягну, а далей ня ведаю, — отреагировал на отказ судьи изменить ему меру пресечения Игорь Банцер.
Кроме его, в СИЗО второй день держат голодовку Игорь Лосик и Дмитрий Фурманов.
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В Минске вечером 12 марта прошло несколько акций солидарности.
Акция
Протестные акции на улицах Минска и его окрестностей — фото и видео читателей портала TUT.BY:
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В Молодечно
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События 12 марта в обзоре «Салідарнасці».
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