Задержание журналиста, акции солидарности, новые политзаключенные. Что происходило в пятницу

Источник материала: Салiдарнасць

События 12 марта в обзоре «Салідарнасці».





Денис Ивашин, фото Радыё Свабода

В Гродно задержан журналист газеты «Новы час» и сотрудник сайта InformNapalm Денис Ивашин. Как сообщает пресс-служба БАЖ , журналиста задержали около 18.00 на квартире, где он проживает. По словам матери Ивашина, к нему с обыском пришли из КГБ.

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Правозащитные организации внесли в список политических заключенных еще шесть человек : Киру Бояренко, Ольгу Глушень, Валерия Мельничука, Ивана Дацишина, Дениса Хозея (несовершеннолетний), Сергея Гацкевича (несовершеннолетний).

По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 285 человек.

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12 марта в Гродно продолжилось рассмотрение дела музыканта Игоря Банцера , который с 3 марта держит сухую голодовку. Он выглядел сильно похудевшим и бледным. Суд продолжится 18 марта.

— Да панядзелка я дацягну, а далей ня ведаю, — отреагировал на отказ судьи изменить ему меру пресечения Игорь Банцер.

Кроме его, в СИЗО второй день держат голодовку Игорь Лосик и Дмитрий Фурманов.

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В Минске вечером 12 марта прошло несколько акций солидарности.

Акция в поддержку политзаключенных :

Протестные акции на улицах Минска и его окрестностей — фото и видео читателей портала TUT.BY:









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В Молодечно в местной больнице Александр Лукашенко затронул тему инцидента с кислородом в витебской БСМП. Ответ министра здравоохранения Дмитрия Пиневича: «Были небольшие перебои». Сравните , что о ЧП рассказывал журналистам витебский врач Владимир Мартов.