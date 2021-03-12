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Цена бензина в России обновила исторический рекорд

12.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цена бензина в России обновила исторический рекорд

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  • 12.03.2021, 20:54
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Цена бензина в России обновила исторический рекорд

В феврале Дальний Восток столкнулся с дефицитом топлива.

Цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, пишет finanz.ru.

В ходе в торгов в пятницу котировки поднимались до 55,75 тысячи российских рублей за тонну, пробив максимум, установленный в мае 2018 года (54,43 тысячи рублей).

Рост цены достигал 1,71%, после чего цены начали снижаться. На 14.16 по белорусскому времени «Регуляр-92» стоит 54,57 тысячи рублей за тонну (-0,44%). «Премиум-95» дешевеет на 0,61%, до 55,89 тысячи рублей за тонну.

С начала года Аи-92 подорожал на бирже на 12%, Аи-95 - на 10%.

Вслед за оптом растут розничные цены, причем скорость в 1,5 раза превышают общую инфляцию.

Согласно Росстату, за первую неделю марта средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 на АЗС увеличилась на 11 копеек, или 0,3% при том что индекс потребительских цен прибавил 0,2%.

В Минэнерго объясняют происходящее ростом цен в опте, сезонным повышением спроса и заморозками, из-за которых увеличилась потребность основных видах топлива.

Ведомство «продолжает регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции», заявили ТАСС в Минэнерго, напомним, что нефтяникам уже рекомендовано увеличить загрузку НПЗ.

Нормы продажи бензина на бирже будут повышены до 11%, что поможет стабилизировать рынок, заявили в Минэнерго.

В феврале на фоне дефицита топлива, охватившего Дальний Восток, правительство рекомендовало нефтяным компаниям нарастить к 1 июня 2021 года коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн.

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В феврале Дальний Восток столкнулся с дефицитом топлива.
 
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