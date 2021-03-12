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Пропагандист Азарёнок попал в украинскую базу "Миротворец"

12.03.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналиста телеканала СТВ Григория Азарёнка внесли в украинскую базу "Миротворец". Там публикуются данные людей, которые считаются врагами Украины.



Григорий Азарёнок / СТВ

Азарёнка обвиняют в отрицании российской агрессии, антиукраинской пропаганде, превышении служебных полномочий, вмешательстве в дела Украины и распространении кремлёвской пропаганды, передает Еврорадио.

Вероятно, одной из причин такого решения стал недавний телесюжет, в котором Азарёнок назвал Украину страной нищего и вымирающего народа. "Они распродали всю страну: землю, заводы, порты. Они превратили процветающую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек чуть ли не официально поставляют в европейские бордели", — вещал телепропагандист.
 
 
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Журналиста телеканала СТВ Григория Азарёнка внесли в украинскую базу "Миротворец". Там публикуются данные людей, которые считаются врагами Украины.
 
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