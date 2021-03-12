Айтишников с зарплатой 10000+ рублей стало больше в два раза









Данные о численности работников разных видов деятельности по уровню зарплат Белстат публикует два раза в год — в мае и ноябре. Обновлённая информация касается зарплат в ноябре прошлого года.





пишет dev.by, что в мае прошлого года в крупных и средних компаниях в ИТ и связи работало почти на 4,5 тысячи человек больше. Не исключено, что это последствия в том числе релокации айтишников за рубеж. Белстат посчитал зарплату в секторе «информация и связь» в ноябре прошлого года с учётом общей численности занятых сотрудников (68,3 тысячи). Интересно,dev.by, что в мае прошлого года в крупных и средних компаниях в ИТ и связи работало почти на 4,5 тысячи человек больше. Не исключено, что это последствия в том числе релокации айтишников за рубеж.





Как показывают данные официальной статистики, в части изменения зарплат продолжается тенденция последних двух лет. Сокращается доля специалистов из ИТ и связи с зарплатами до 2 тысяч рублей и растет доля специалистов, получающих от 7 тысяч рублей в больше.





Например, в ноябре 2019 года зарплату меньше тысячи рублей в «информации и связи» получали 15% специалистов. В ноябре прошлого года таких работников было только 10,6%.





От 1 до 2 тысяч рублей в ноябре 2019 года зарабатывало 35,9% всех специалистов сектора, в ноябре прошлого года уже 29,1%. В то же время у 10,3% работников «информации и связи» зарплата в ноябре прошлого года была от 7 до 10 тысяч рублей. В ноябре 2019 года таких специалистов было меньше 7%.





Большинство специалистов из ИТ и связи получают от 1 до 2 тысяч рублей. Таких сотрудников в ноябре прошлого года, по данным Белстата, в секторе работало почти 20 тысяч человек. Для сравнения: в ноябре 2019 года и мае 2020 года работников с такими зарплатами было больше 24 тысяч.





На втором и третьем местах — специалисты «информации и связи» с зарплатой от 2 до 3 тысяч рублей и от 3 до 5 тысяч рублей. Таких работников Белстат насчитал больше 10 тысяч.





Самых высокооплачиваемых специалистов — с зарплатой больше 10 тысяч рублей — в крупных и средних компаниях в ноябре прошлого года стало 5,4 тысячи. Ещё в ноябре 2019 года таких работников было всего 1,9 тысячи, а в мае 2020 года — 3,6 тысячи. Почти все специалисты с такими зарплатами (99%) работают именно в ИТ-компаниях.





Напомним, что в ноябре прошлого года медианная зарплата белорусских айтишников впервые превысила 4 тысячи рублей. По сравнению с ноябрем 2019 года зарплата выросла на 28%, по сравнению с маем 2020 года — на 19%.