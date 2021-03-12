Что стало с «Катей Пушкаревой» из «Не родись красивой»? Рассказываем, как сейчас живет актриса Нелли Уварова

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, еще ни одна российская мыльная опера не была такой долгоиграющей как «Не родись красивой». Актеры, исполняющие главные роли, стали настоящими народными любимцами. Особенно Нелли Уварова, сыгравшая дурнушку Катю Пушкареву, которая в конце концов стала прекрасным лебедем и вышла замуж за принца. В эти выходные Нелли-Кате исполнится 41 год, а сериалу, который сделал ее звездой, — 15. Вспоминаем биографию актрисы, занимательные истории со съемочной площадки теленовеллы и отвечаем на вопрос: чем сегодня живет любимица зрителей.

Нелли Уварова появилась на свет в городе Мажейкяй в Литве 14 марта 1980 года. Папа — инженер-технолог на заводе, мама — преподаватель гимнастики.

— Моя мама армянка, но никто из нас в Армении не жил. Папа родился в Волгограде, мама родом из Тбилиси, а познакомились они в Москве. родители ждали мальчика — Валеру, но родилась дочка, и меня довольно долго не могли никак назвать. Есть две версии происхождения моего имени. Нелли звали сестрёнку моей мамы, которая погибла в Ашхабаде во время землетрясения. А еще у моих родителей была близкая подруга Нелли Владимировна. Говорят, она была чудесным человеком.

Нелли — не единственный ребенок в семье. В семье Уваровых также подрастала старшая дочь Елена, которая впоследствии стала успешным дизайнером одежды в Москве.

— Нас с Ленкой родители держали в строгости, очень многие обычные для других девочек вещи нам запрещались. Нам нельзя было коротко стричь волосы, нельзя было открывать плечи. Приданое нам готовили с детства — у каждой из нас было по сундуку, в которые складывались постельное белье, скатерти, полотенца, ночные сорочки.

Отбиралось все самое лучшее, что можно было купить в то время. Готовили к самостоятельной жизни: в садик и школу ходили сами. Приготовить, разогреть, убрать — это в порядке вещей. У каждой были свои обязанности по дому. А потом, я ведь росла в Грузии, где подготовка девочки к роли хозяйки, умеющей в доме делать всё — от и до, входит в число обязательных дисциплин. Моя бабушка брала меня с собой на рынок и учила торговаться, общаться, выбирать правильный сыр, помидоры, мясо. Правда, эти знания оказались погребены где-то очень глубоко, поскольку я этим не занимаюсь.

После развала СССР Нелли с семьей переезжают в Москву, где девочка сразу же записалась в театральную студию на Шаболовке. Занятия по актерскому мастерству чередовала с работой курьером: времена были тяжелые, семья жила бедно, и каждая копейка была на счету:

— Меня отправляли на склады с нижним бельем, которое я должна была днем подвозить на разные торговые точки. В течение года раздавала листовки. А еще я продавала мороженое в Лужниках.

После окончания школы, абитуриентка Уварова подала документы сразу в пять театральных вузов и всюду ей отказали. Неудаче поспособствовала потеря голоса во время вступительных экзаменов.

— Сложно было разрываться между школьными экзаменами и вторым туром в ГИТИСе, третьем — в Щуке. Напряжение колоссальное! Я потеряла голос. Однако мне повезло, Георгий Тараторкин набирал свой первый курс и подошел к отбору крайне внимательно, присутствуя на всех экзаменах. Он видел меня с первых шагов, и потеря голоса не означала для меня провала. Помню, когда я пришла в таком состоянии на третий тур, он, как человек опытный, сказал: «Простудилась? Садись! Тебе нельзя говорить, нервничать!». Он просмотрел всех, а потом вызвал меня на разговор один на один: «Значит так. Вылечишься, будешь учиться, нет — нет». И дал мне телефон известного фониатора. Два месяца я молчала.

Но Нелли не отчаялась и посещала занятия как вольнослушательница. Уже через несколько месяцев ей удалось получить грант на обучение у Никиты Михалкова, а немного позже ее поддержали фонд Федора Бондарчука и премия Ролана Быкова. Сразу после окончания Щуки ее приняли в труппу Российского академического Молодёжного театра, где она служит и по сей день.

Молодую актрису сразу заняли в нескольких спектаклях самого разного плана: от сказочных до драматических. Первый успех и номинацию на «Золотую маску» принесла роль в постановке «Правила поведения в современном обществе». В кино все также складывалось как нельзя лучше (по-другому и быть не могло, Уварова очень придирчиво выбирала картины, в которых снималась). Дебютировала в «Полетели» у талантливейшей Анны Меликян и сразу получила две престижные награды: главный приз международного фестиваля ВГИК и миланского кинематографического форума. Потом был небольшой эпизод в «Бумере». И, наконец, случилась ее звездная роль — дурнушки Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой».

Напомним, Катя по сюжету — девушка умная, но не то чтобы симпатичная и обаятельная. На работу ее никто не берет. Кроме директора компании по производству модной одежды Андрея Жданова. Многие коллеги недолюбливают Пушкареву, но она готова терпеть любые издевательства, так как по уши влюбилась в своего босса и рассчитывает, что однажды он ответит ей взаимностью.

— Мои пробы были в первый день, когда только начинался кастинг. Я знала, что на роль Кати пробовались достаточно известные актрисы. Вообще на роль Пушкаревой пробовалось около шестисот девушек. Очень нервничала я в тот период. А потом — бах! Как снег на голову. То есть я этого очень хотела, но все равно неожиданно. Работать приходилось побольше, чем в театре, по восемь-десять часов в день: это для зрителя сериал — развлечение, а для актера тяжелый труд.