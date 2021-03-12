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Европарламентарии призывают пересмотреть взаимоотношения с посольством Беларуси в Брюсселе

12.03.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский парламент должен отреагировать на выдворение европейских дипломатов из Беларуси, считают восемь членов ЕП. Свою позицию они изложили в письме, адресованном председателю структуры Давиду Сассоли.

Европарламентарии призывают пересмотреть взаимоотношения с посольством Беларуси в Брюсселе

В письме отмечается, что «шесть месяцев мирных протестов в Беларуси были отмечены насилием, запугиванием, притеснением и преследованиями со стороны режима Лукашенко, более 33 тыс. белорусов было арестовано, более 1,8 тыс. подвергнуто пыткам и 9 убито».

Подчеркивается, что с августа 2020 года около 500 журналистов было арестовано, десять остаются в заключении, а список политзаключенных насчитывает 269 человек (по состоянию на 12 марта — 285. — ред.).

В октябре 2020 года, напоминают авторы, белорусские власти потребовали от Литвы и Польши сократить персонал в своих посольствах в Беларуси. В ответ на это несколько членов ЕС, США и Великобритания отозвали также своих послов из Минска. «Самая последняя атака на европейских дипломатов произошла на этой неделе, когда еще один польский дипломат был выслан из консульства в Бресте», — говорится в документе.

Авторы письма призвали Сассоли инициировать «соответствующий ответ Европейского парламента, ограничив доступ в Европарламент для сотрудников посольства Беларуси в Брюсселе, количество сотрудников белорусского посольства, имеющих физический или удаленный доступ к встречам, проводимым Европарламентом должен быть ограничен». Кроме того, считают они, коммуникации с посольством в бельгийской столице должны быть пересмотрены.

«Мы просим вас принять эти символические, но важные меры в знак поддержки европейских дипломатов, которые становятся объектом антиевропейской пропагандистской кампании в Беларуси, и в знак солидарности с демократической оппозицией Беларуси», — пишут европарламентарии.

Письмо подписали Пятрас Ауштравичюс, Роберт Бедронь и другие евродепутаты из Литвы, Польши, Испании, Франции и Венгрии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Европейский парламент должен отреагировать на выдворение европейских дипломатов из Беларуси, считают восемь членов ЕП. Свою позицию они изложили в письме,...
 
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