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В мире фиксируется пик рождаемости близнецов
Источник материала: Навiны
На сегодняшний день в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо. Об этом свидетельствуют результаты первого глобального обзора, опубликованные 12 марта в мировом журнале репродуктивной медицины Human Reproduction.
Увеличение количества рождаемости близнецов с 9 до 12 на тысячу случаев началось с 1980 года. Ежегодно в мире появляется на свет 1,6 миллиона близнецов, таким образом, каждый 42-й ребенок — близнец.
Исследователи
Множество близнецов рождается в странах первого мира, жители которых обладают высокими уровнями доходов. Самое большое количество родившихся близнецов было в Северной Америке — 71%. В Европе таких случаев зафиксировано 60%, а в Азии — вдвое меньше.
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На сегодняшний день в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо. Об этом свидетельствуют результаты первого глобального обзора, опубликованные 12 марта в...
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