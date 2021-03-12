Все «цвета» Кесьлёвского: ретроспектива классика европейского кинематографа открылась в Минске

Источник материала: ОНТ

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Все «цвета» Кшиштофа Кесьлёвского. Ретроспектива фильмов культового европейского режиссёра – впервые в Минске. В эти минуты на большом экране – «Кинолюбитель», который прославила своего создателя на весь мир. Драма 1979 года была отмечена наградами в Москве, Берлине и Чикаго. Сеансы классики в хорошем качестве продлятся месяц.

На съёмках фильма «Три цвета: Белый». «Словил» кадр Пётр Яха. Редчайший фотопортрет. Заплатили – получили. «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским» – совместный белорусско-польский проект. В культурной политике главное – это должно быть красиво, а не кому это выгодно.

Игорь Сукманов, киновед, заместитель директора Центра визуальных и исполнительских искусств: «Есть два типа режиссёров: режиссёры, которые зачарованы реальностью, и режиссёры, которые подчинены вымыслу. Кесьлёвский – это режиссёр, который ни к одной из этих градаций не принадлежит. Есть такое понятите, как “вуайеризм” – подматривание, которое делает предметы гораздо более ближе, интимнее. Он прикоснулся к каким-то очень запретным вещам»

Копии знаковых фильмов 20 века получили из Франции – было не просто. У них же «самоизоляция», «удалёнка», «локдаун». Эксклюзивные права на показ 15 лент на языке оригинала. Русские субтитры включили. Кесьлёвскому в этом году исполнилось бы 80!

Если глянуть на афиши, кажется, что машина времени вернула зрителей к давно знакомым сюжетам. Смотрим ретроспективы фон Триера, Кесьлёвского, готовят к новому выходу на большой экран картины Бергмана. Это, конечно, история кино, но это та история, которая неразрывно связана и с настоящим, и с будущим.

Критики о Кесьлёвском – «режиссёр с верой в человека». Он мечтал стать кочегаром. Ради мамы с третьей попытки поступил в легендарную Лодзинскую киношколу. Взял «льва» Венеции, «медведя» Берлина, спецприз в Каннах, номинировался на «Оскар». Тихо ушёл в 54 года.

Ирина Демьянова, киновед, профессор Белорусской государственной академии искусств: «Достаточное количество примеров, когда режиссёры одинаково ярко, интересно и глубоко работают и в документальном кино, и в игровом. С Кесьлёвским случилось нечто похожее. Снял почти 20 документальных фильмов. И ни один из них не устарел, и всё это смотрится, увы, часто актуально»

С чего начинал карьеру Кесьлёвский, тем в апреле завершат его первые минские «Уикенды». Сеансы киноклассики – по пятницам и субботам. Великая Денёв готова была пожертвовать гонорарами лишь бы сыграть в «Три цвета: Синий». «Режиссёр души» не увидел мадам в роли.

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