«За единую Беларусь»: спецпоказ «Павлинки» для участников автопробега провели в Купаловском театре

Источник материала: ОНТ

Ими движет патриотизм. И это чувство любви и преданности своему делу, своей стране набирает новые масштабы, объединяя вокруг себя больше неравнодушных людей. По местам историческим, духовным они отправляются каждую неделю автопробегом «За единую Беларусь». Сегодня маршрут культурный, с остановкой у Купаловского.

И в плюс, и в минус за окном – любые капризы погоды им ни по чем! Всегда на позитиве. Для участников республиканского автопробега парковка у аквапарка Лебяжий своего рода нулевой километр. К которому, говорят, тянет как магнит.

После теплых объятий – по машинам! Колонной участники автопробега проехали по главным проспектам т улицам столицы. А после свернули на искусство. Купаловский, встречай!

101-й театральный сезон в Купаловском длится чуть больше недели. «Павлинка», по-прежнему, с аншлагом. Обновленный актерский состав вместе с давно любимыми артистами. Сюжет классический, но одинаковых спектаклей не бывает. Как и эмоций.

В поддержку мира и спокойствия в Беларуси они когда-то объединились в команду, а стали семьей. С конца прошлого года – уже официальной. «Патриоты Беларуси» – сегодня самое молодое общественное объединение страны. Но не менее амбициозное в своих планах. Так что со следующей встречей решили не откладывать – она уже завтра, на Минской лыжне!

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