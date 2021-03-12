ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парк высоких технологий увеличил экспорт до рекордных $2,7 млрд

12.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Парк высоких технологий увеличил экспорт до рекордных ,7 млрд

Дела реальные и виртуальные. Парк высоких технологий в очередной раз показал рекордно высокие результаты экспорта – подведены итоги прошлого года.

Продажи резидентов увеличились на четверть - а это $2,7 млрд. Таким образом, парк с четырехпроцентной долей в ВВП страны является драйвером экономического роста. Сегодня 90% потребителей белорусских IT-продуктов – США и Евросоюз. Расширяется и спектр новых резидентов – за год более двухсот, а это не менее 10 тысяч рабочих мест. Всего же Парк объединяет более тысячи компаний и почти 70 тысяч специалистов.

В деятельности резидентов минувший год также отметился успехами мирового масштаба. Белорусское смарт-приложение для женского здоровья попало в топ-10 прибыльных и оказалось самым скачиваемым в категории «Здоровье и фитнес».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дела реальные и виртуальные. Парк высоких технологий в очередной раз показал рекордно высокие результаты экспорта – подведены итоги прошлого года. Продажи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выдварэньне з Варшавы і Беластоку; чорныя парасоны ў Менску. Найважнейшае за 12 сакавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by