Парк высоких технологий увеличил экспорт до рекордных $2,7 млрд

Источник материала: ОНТ

Дела реальные и виртуальные. Парк высоких технологий в очередной раз показал рекордно высокие результаты экспорта – подведены итоги прошлого года.

Продажи резидентов увеличились на четверть - а это $2,7 млрд. Таким образом, парк с четырехпроцентной долей в ВВП страны является драйвером экономического роста. Сегодня 90% потребителей белорусских IT-продуктов – США и Евросоюз. Расширяется и спектр новых резидентов – за год более двухсот, а это не менее 10 тысяч рабочих мест. Всего же Парк объединяет более тысячи компаний и почти 70 тысяч специалистов.

В деятельности резидентов минувший год также отметился успехами мирового масштаба. Белорусское смарт-приложение для женского здоровья попало в топ-10 прибыльных и оказалось самым скачиваемым в категории «Здоровье и фитнес».

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