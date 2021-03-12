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Завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области
Источник материала: ОНТ
А тем временем, завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области.
Двое мужчин из Молодечненского района, начитавшись деструктивных Telegram-каналов, отправились замыкать рельсы на перегоне «Дубравы – Радошковичи». С собой взяли металлический трос. Но он не пригодился.
«Интернет-партизан» задержали сотрудники милиции. Свидетелей допросили, доказательства изъяли, показания проверили. Один из мужчин еще раз прогнал весь сценарий. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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А тем временем, завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области. Двое мужчин из Молодечненского района,...
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