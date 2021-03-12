ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области

12.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области

А тем временем, завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области.

Двое мужчин из Молодечненского района, начитавшись деструктивных Telegram-каналов, отправились замыкать рельсы на перегоне «Дубравы – Радошковичи». С собой взяли металлический трос. Но он не пригодился.

«Интернет-партизан» задержали сотрудники милиции. Свидетелей допросили, доказательства изъяли, показания проверили. Один из мужчин еще раз прогнал весь сценарий. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А тем временем, завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области. Двое мужчин из Молодечненского района,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выдварэньне з Варшавы і Беластоку; чорныя парасоны ў Менску. Найважнейшае за 12 сакавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by