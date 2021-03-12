Источник материала: ОНТ

А тем временем, завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области.

Двое мужчин из Молодечненского района, начитавшись деструктивных Telegram-каналов, отправились замыкать рельсы на перегоне «Дубравы – Радошковичи». С собой взяли металлический трос. Но он не пригодился.

«Интернет-партизан» задержали сотрудники милиции. Свидетелей допросили, доказательства изъяли, показания проверили. Один из мужчин еще раз прогнал весь сценарий. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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