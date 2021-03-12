«Минская лыжня-2021» готовится принимать зрителей и гостей. Что в программе?

Источник материала: ОНТ

Все на закрытие сезона. Уже завтра в Раубичах любителей зимних видов спорта ждёт большой праздник «Минская лыжня-2021». В этом году ей исполнится 35 лет. Юбилейные заезды обещают быть жаркими, на трассу выйдут сотни участников.

Десятки лыжников и маршрут в пятнадцать километров. Нет, это не разминка перед «Минской лыжней», а самые настоящие соревнования. В Раубичах весеннюю трассу тестирует молодёжь – борется за кубок Беларуси.

Эти ребята на лыжах с детства и за плечами у многих не один такой заезд. Но участники завтрашней гонки могут не пугаться. В субботу трасса будет другой. Схематично она выглядит так, условный круг в 1000 метров, правда, с уклонами и его нужно будет пройти дважды и огневой рубеж – их тоже два. Это не биатлон, но стрелять лучше метко. Каждая незакрытая мишень – плюс 50 метров.

Такой адреналин, со слов организаторов, только добавляет азарта. Победителя угадать заранее невозможно, в этом году команд больше 70, а участников сотни. В прошлом году из-за дождей «лыжни» не было. Абсолютным победителем последней, в 2019-м стала команда Президента.

В этом году биатлонная эстафета будет проходить в несколько этапов, команда Главы государства стартует в первом. Раубичи последний раз такие масштабные соревнования любителей принимали в 2012 году. Потом была реконструкция, подводила и зима, а после нашли альтернативу – Веснянку. В этом году здесь идеальные условия, не пригодились даже снежные пушки.

К соревнованиям подготовилась даже погода. С утра минус и метель. Правда, профессионалы свежему снегу не рады. С их слов он тормозит забег. А вот завтра сплошные плюсы и по погоде и трассе. Её укатают, так что можно будет разогнаться.

Посмотреть здесь будет на что, ведь на лыжи, по опыту прошлых стартов, станут артисты, руководители, спортсмены – все кто неравнодушен к зимним видам спорта. И борьба на виражах обещает быть жаркой. Тепло будет и на трибунах, Болельщиков ждёт большая развлекательная программа по случаю Масленицы. С обеда здесь активная подготовка к празднику.

Ну а если зрителям наскучит сидеть на месте, желающим предложат проявить себя в армрестлинге или перетягивании каната. Финалом праздника станет награждение. Победителей лыжни ждут кубки и медали, не считая конечно незабываемых эмоций от гонки.

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