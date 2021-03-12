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Жителя Пружанского района оштрафовали на Br1450 за ложный донос о хищении с карточки

12.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жителя Пружанского района оштрафовали на Br1450 за ложный донос о хищении с карточки

Жителя Пружанского района оштрафовали на Br1450 за заведомо ложный донос – в декабре прошлого года он написал заявление о том, что с его карт-счета кто-то похитил 340 белорусских рублей. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, пишет БЕЛТА.

В ходе расследования выяснилось, что деньги у мужчины не похищали, а заявление он написал, чтобы скрыть факт того, что сам снял деньги с карты отца.

Прокуратура Пружанского района в суде поддержала гособвинение по данному делу. Жителя Пружанского района признали виновным по статье Уголовного кодекса. Его оштрафовали на 50 базовых величин.

Фото: pixabay

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Жителя Пружанского района оштрафовали на Br1450 за заведомо ложный донос – в декабре прошлого года он написал заявление о том, что с его карт-счета кто-то похитил 340...
 
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