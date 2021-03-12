Пожар вспыхнул на круизном лайнере в Греции

Источник материала: ОНТ

Загорелся круизный лайнер MSC Lirica, стоящий в порту одного из греческих островов в Ионическом море. Об этом пишет местная газета «Этнос».

По данным источника, пожар начался в районе шлюпок. Огонь охватил правый борт судна. Вскоре на место прибыли пожарные и работники береговой охраны.

Известно, что лайнер стоял в порту с 30 января на зимней стоянке. Когда начался пожар, на борту судна были только члены экипажа.

Информация о пострадавших пока не поступала. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Фото: «Этнос»

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