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Тонкие блины с начинкой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

12.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тонкие блины с начинкой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Что приготовить на Масленицу? Рецептом тонких блинов с начинкой делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

 

Для блинов вам понадобится:

  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • молоко – 250–300 мл;
  • мука пшеничная высшего сорта – 2 ст. л.;
  • мука пшеничная грубого помола – 4 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 0.5 ч. л.;
  • растительное масло для жарки.

Для начинки вам понадобится:

  • печень трески (куски) – 115 г;
  • яйца куриные – 2 шт.

 

Как готовить блины?

1. Яйцо взбить с сахаром и солью.


2. Добавить два вида муки. Перемешать. Добавить 100 мл молока. Ещё раз перемешать и дать постоять 5 минут.


3. Добавить остальное молоко. Снова перемешать. Жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом. 


4. Яйца, сваренные вкрутую, измельчить ножом. Добавить к ним печень трески. Хорошенько перемешать. 


5. Выложить начинку на блинчик, свернуть его в трубочку и разрезать на две части. 



Приятного аппетита!

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Что приготовить на Масленицу? Рецептом тонких блинов с начинкой делится телеведущая Екатерина Тишкевич.   Для блинов вам понадобится: яйцо куриное – 1 шт.; молоко...
 
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