Тонкие блины с начинкой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Что приготовить на Масленицу? Рецептом тонких блинов с начинкой делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для блинов вам понадобится:

яйцо куриное – 1 шт.;

молоко – 250–300 мл;

мука пшеничная высшего сорта – 2 ст. л.;

мука пшеничная грубого помола – 4 ст. л.;

соль – щепотка;

сахар – 0.5 ч. л.;

растительное масло для жарки.

Для начинки вам понадобится:

печень трески (куски) – 115 г;

яйца куриные – 2 шт.

Как готовить блины?

1. Яйцо взбить с сахаром и солью.





2. Добавить два вида муки. Перемешать. Добавить 100 мл молока. Ещё раз перемешать и дать постоять 5 минут.





3. Добавить остальное молоко. Снова перемешать. Жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом.





4. Яйца, сваренные вкрутую, измельчить ножом. Добавить к ним печень трески. Хорошенько перемешать.





5. Выложить начинку на блинчик, свернуть его в трубочку и разрезать на две части.









Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram