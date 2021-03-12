|
Тонкие блины с начинкой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Что приготовить на Масленицу? Рецептом тонких блинов с начинкой делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для блинов вам понадобится:
Для начинки вам понадобится:
Как готовить блины?
1. Яйцо взбить с сахаром и солью.
2. Добавить два вида муки. Перемешать. Добавить 100 мл молока. Ещё раз перемешать и дать постоять 5 минут.
3. Добавить остальное молоко. Снова перемешать. Жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом.
4. Яйца, сваренные вкрутую, измельчить ножом. Добавить к ним печень трески. Хорошенько перемешать.
5. Выложить начинку на блинчик, свернуть его в трубочку и разрезать на две части.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что приготовить на Масленицу? Рецептом тонких блинов с начинкой делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для блинов вам понадобится: яйцо куриное – 1 шт.; молоко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)