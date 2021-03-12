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Белорусы пикетировали офис компании YARA в Киеве
Источник материала: Хартия'97
Белорусы пикетировали офис компании YARA в Киеве
Норвежское предприятие призывают разорвать контракт с «Беларускалием».
Сегодня белорусская диаспора Киева провела пикет у офиса компании YARA в Киеве, пишет телеграм-канал
Пообщаться с руководством представительства компании в Украине участникам пикета не удалось, но весьма радушные сотрудники заверили, что такая встреча возможна и официальная реакция на ранее отправленное от имени белорусской диаспоры в Киеве письмо будет предоставлена.
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Норвежское предприятие призывают разорвать контракт с «Беларускалием».
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