Источник материала: Хартия'97

Как в Беларуси дороги, по которой невозможно ездить, «обеспечивают проезд» 12.03.2021, 22:10

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иллюстрационное Фото: depositphotos.com

Видеофакт из регионов.

Жители деревни Ковердяки написали письмо в администрацию Брестского района с просьбой отремонтировать дорогу, потому что по ней практически невозможно проехать, пишет телеграм-канал «Баста!» .

Оказалось, что дорога в целом «в хорошем состоянии», а финансирование на этот участок не было предусмотрено.

Из ответа исполкома становится понятно, почему чиновники так хорошо отзываются о качестве наших дорог. Ведь на бумаге так и есть.

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