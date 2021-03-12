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Как в Беларуси дороги, по которой невозможно ездить, «обеспечивают проезд»
Источник материала: Хартия'97
Как в Беларуси дороги, по которой невозможно ездить, «обеспечивают проезд»
Видеофакт из регионов.
Жители деревни Ковердяки написали письмо в администрацию Брестского района с просьбой отремонтировать дорогу, потому что по ней практически невозможно проехать, пишет телеграм-канал
Оказалось, что дорога в целом «в хорошем состоянии», а финансирование на этот участок не было предусмотрено.
Из ответа исполкома становится понятно, почему чиновники так хорошо отзываются о качестве наших дорог. Ведь на бумаге так и есть.
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Видеофакт из регионов.
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