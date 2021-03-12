Источник материала: Хартия'97

Медики назвали шесть лучших трав и специй для защиты печени 12.03.2021, 21:48

5,588

Печень выполняет широкий спектр важных задач.

Для того чтобы укрепить здоровье печени, помимо употребления этих трав очень важно придерживаться сбалансированного рациона питания и избегать продуктов с высоким содержанием жира, пишет healthinfo.ua .

Поскольку печень выполняет широкий спектр жизненно важных задач, защищать ее просто необходимо для поддержания крепкого здоровья. В этом смысле у альтернативной медицины есть несколько интересных предложений. Хотите знать, какие травы защищают печень? В таком случае продолжайте читать. Расскажем обо всем по порядку.

Цирроз, гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени и жировая болезнь печени в результате употребления алкоголя – вот наиболее распространенные заболевания печени, сильно снижающие качество жизни. Все являются тревожным сигналом, подтверждающим важность и значимость профилактических мер.

Чтобы предотвратить развитие этих заболеваний, рекомендуется не только вести правильный образ жизни, проходить регулярные осмотры и следовать указаниям врача, но также включить в свой рацион и некоторые добавки (при условии, что врач-специалист это разрешает).

1. Расторопша (чертополох)

Во многих культурах это растение известно как “страж и защитник печени”. И действительно, чертополох (или расторопша) является одним из лучших натуральных средств для профилактики и лечения ее различных заболеваний. Считается, что она помогает очищать печень и желчный пузырь.

Чтобы воспользоваться полезными свойствами расторопши, рекомендуется приготовить из нее настой или добавить в салат. Только не забывайте, что ежедневное потребление не должно превышать 250 мг в день.

2. Артишоки

Согласно данным Испанского фонда питания, артишоки содержат определенное количество белка, клетчатки, фосфора, калия, стеролов и циннарина. Поэтому существует мнение, что их употребление – в виде тонизирующего средства – может быть полезно для здоровья печени. Как именно? Для поддержания процессов пищеварения и очищения.

Говорят, что тоник из артишоков особенно полезен людям с высоким уровнем холестерина. Однако нет никаких научных доказательств, подтверждающих это. Поэтому лучше всего постараться включить артишоки различными способами в сбалансированный рацион питания.

3. Корень одуванчика поможет защитить печень

Одуванчику также приписывают гепатопротекторные свойства. Хотя в последнее время сторонники детокс-программ утверждают, что это растение способствует очищению всего организма.

Если верить народной мудрости, рекомендуется избегать избытка воды в тканях печени и их воспаления. Кроме того, считается, что одуванчик увеличивает выработку желчи и способствует выведению токсинов, облегчая пищеварение и другие основные процессы. С помощью этого растения вы получаете значительное количество витаминов A, C и D. А еще минералы: кальций и железо.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо заварить одуванчик в воде и пить получившийся настой пару раз в день, если вам это разрешит врач.

4. Мята

Мята – это еще одно широко известное лекарственное растение. Ее масла часто используются для облегчения различных проблем, таких как тошнота, рвота, изжога, диарея, тяжесть, боль и расстройство желудка. Еще мяту используют для облегчения состояния при мигрени и дискомфорта, вызванного менструацией. А также при проблемах с печенью и желчным пузырем.

И несмотря на то что до сих пор нет доказательств, позволяющих описать точный механизм, каким образом мята обеспечивает все эти преимущества, ученые продолжают изучать это растение и публиковать исследования.

Так что вместо газированных и других покупных напитков, богатых натрием и сахаром, можно смело пить легкий настой мяты. Это поможет вам избежать обезвоживания и будет способствовать облегчению определенного дискомфорта.

5. Куркума

Куркумин, активное соединение куркумы, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Согласно течению детоксикации, куркума – один из лучших ингредиентов для выведения токсинов, которые попадают в кровь и печень. Это связано с тем, что ее основное активное соединение, куркумин, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Считается, что именно из-за антиоксидантных свойств куркумы ее потребление может быть полезно для здоровья печени. По этой причине многие советуют есть ее регулярно в рамках здорового образа жизни и сбалансированного питания.

6. Чистотел

Чистотел – еще одно растение, которое широко используется в качестве добавки для очищения печени и желчного пузыря. Считается, что в нем есть активные вещества, препятствующие накоплению токсинов в печени.

Чтобы воспользоваться его свойствами, можно приготовить настой и потреблять его в умеренных количествах, опять же, если это разрешит врач.

А вы хотите защитить свою печень?

Важно помнить, что прежде, чем принимать какие-либо из вышеперечисленных растений, нужно проконсультироваться с врачом. Это поможет вам избежать побочных реакций и связанного с ними дискомфорта. А если специалист уже дал на это свое согласие, помните, что вы должны придерживаться правильного образа жизни, заботиться о печени и защищать ее.

Привычки здорового образа жизни имеют решающее значение. Поэтому ступив на этот путь, старайтесь быть последовательными в своих действиях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .