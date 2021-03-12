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Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске
Источник материала: Навiны
Символическая акция в поддержку политических заключенных прошла 12 марта в центре Минска.
Небольшая группа женщин в черных одеждах с черными зонтами и красными лентами прошла по проспекту Победителей.
Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными уже
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Символическая акция в поддержку политических заключенных прошла 12 марта в центре Минска. Небольшая группа женщин в черных одеждах с черными зонтами и красными...
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