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Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске

13.03.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Символическая акция в поддержку политических заключенных прошла 12 марта в центре Минска.

Небольшая группа женщин в черных одеждах с черными зонтами и красными лентами прошла по проспекту Победителей.

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными уже 285 человек.

Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске

Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске

Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске
Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске

 

 
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Символическая акция в поддержку политических заключенных прошла 12 марта в центре Минска. Небольшая группа женщин в черных одеждах с черными зонтами и красными...
 
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