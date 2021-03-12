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Минчанин на протяжении шести лет требовал от малолетних девочек интимные фото

13.03.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержали 43-летнего работника одного из предприятий столицы, от действий которого пострадали более 20 несовершеннолетних потерпевших.

Минчанин на протяжении шести лет требовал от малолетних девочек интимные фото

По сообщению пресс-службы СК,  в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. В настоящий момент минчанину предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый с 2014 года вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей от имени подростка. В большинстве случаев он знакомился с девочками 9-14 лет и под различными предлогами уговаривал прислать ему интимные фото. В случае, когда собеседницы отказывались предоставлять подобные материалы, он начинал шантажировать девочек, угрожая отправить переписку и уже имеющиеся фотографии родителям и знакомым. Таким образом, от преступных посягательств пострадало более 20 детей.

Известно, что полученные фото мужчина коллекционировал и обменивался ими с потребителями детской порнографии в интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 43-летнего работника одного из предприятий столицы, от действий которого пострадали более 20 несовершеннолетних потерпевших.
 
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