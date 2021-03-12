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«... должны быть готовы к угрозам внутри страны». Российские СМИ о беларусcкой армии, внутренней угрозе, отставках и назначения

13.03.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«... должны быть готовы к угрозам внутри страны». Российские СМИ о беларусcкой армии, внутренней угрозе, отставках и назначения
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские медиа продолжают поддерживать тезисную конструкцию противостояния РФ и её союзников с «западным миром». Поэтому логично, что Беларусь рассматривается как один из форпостов такой борьбы и как государство, которое рискует подвергнуться агрессии. Если не реальной, то гибридной, попыткам подорвать изнутри.

На этом фоне вопросы развития армии, военно-технического сотрудничества Беларуси и России, естественно, являются темами «обязательными к освещению». СМИ РФ подробно говорят о кадровых перестановках, акцентируя внимание на вооруженных силах. Не имея информации либо желания анализировать причины просто, как хороший школьник, перечисляют фамилии, которые ничего не могут сказать российскому зрителю/читателю.

С другой стороны, факты реального сотрудничества двух стран выпячиваются и их значимость искусственно увеличивается. Так, например, разрекламированные «российско-беларусские учения» на поверку оказались всего лишь учениями уровня отдельной десантной роты. Тем не менее, это повод для подробного материала на канале «Россия 1». Как, впрочем и передача Беларуси ракет «Атака». Разработка 1984-86 годов подаётся как новинка, увеличивающая обороноспособность Беларуси. При этом не задаётся вопросов, велись ли аналогичные разработки беларусским ВПК и что с ними будет, если российская ракета «займёт место» потенциально созданного своего образца вооружений.
 
 
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Как беларусcкие, так российские СМИ усиленно информируют свою аудиторию о кадровых перестановках в Беларуси, положении беларусcкой армии и военных учениях....
 
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