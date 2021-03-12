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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Больше трети россиян хотели бы стать чиновниками Еще 44 процента против работы на госслужбе.

Стать чиновниками хотели бы больше трети россиян (37 процентов), еще 44 процента против работы на госслужбе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин (40 и 34 процента соответственно), говорится в исследовании SuperJob.Больше всего желающих трудиться на госслужбе оказалось среди менеджеров по логистике (55 процентов), PR-специалистов (51 процентов) и кладовщиков (46 процентов). Реже всего работать чиновником хотят программисты (6 процентов), системные администраторы (13 процентов) и дизайнеры (18 процентов).Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего нравится опрошенным из Краснодара (63 процента), Ростова-на-Дону (57 процента) и Красноярска (56 процента). В Москве и Санкт-Петербурге желающих стать чиновником — по 45 процентов. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани, Уфы и Новосибирска.Ранее депутаты Госдумы задумали освободить российских чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию». Речь идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по независящим от чиновников обстоятельствам.