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Больше трети россиян хотели бы стать чиновниками

13.03.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Больше трети россиян хотели бы стать чиновниками
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
Стать чиновниками хотели бы больше трети россиян (37 процентов), еще 44 процента против работы на госслужбе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин (40 и 34 процента соответственно), говорится в исследовании SuperJob.

Больше всего желающих трудиться на госслужбе оказалось среди менеджеров по логистике (55 процентов), PR-специалистов (51 процентов) и кладовщиков (46 процентов). Реже всего работать чиновником хотят программисты (6 процентов), системные администраторы (13 процентов) и дизайнеры (18 процентов).

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего нравится опрошенным из Краснодара (63 процента), Ростова-на-Дону (57 процента) и Красноярска (56 процента). В Москве и Санкт-Петербурге желающих стать чиновником — по 45 процентов. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани, Уфы и Новосибирска.

Ранее депутаты Госдумы задумали освободить российских чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию». Речь идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по независящим от чиновников обстоятельствам.
 
 
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Еще 44 процента против работы на госслужбе.
 
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