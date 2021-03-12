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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетологи развеяли семь мифов вокруг похудения и здорового питания Диетологи из США развеяли семь мифов о здоровом питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. Их слова приводит KSL.

Врач-диетолог Мария Адамс (Maria Adams) посоветовала не разделять продукты на плохие и хорошие, так как в таком случае, если человек съест вредный продукт, это вызовет у него чувство вины. Специалист отметила, что отказ от ярлыков поможет установить более здоровые отношения с едой и не отказываться от любимых блюд ради здоровья.Ее коллега Энн Мони (Anne Mauney) добавила, что совершенно необязательно отказываться от приемов пищи после семи вечера. По ее словам, если человек действительно будет хотеть есть и ляжет спать голодным, это приведет лишь к бессоннице. Диетолог рекомендовала выяснить причину вечернего голода, проанализировав прошлые приемы пищи за этот день.Нутрициолог и автор книг о похудении Лиза Янг (Lisa Young) призвала не демонизировать углеводы. Она дала совет включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, фруктов, крахмалистых овощей (например, батат), а также овес, киноа и бурый рис. Она добавила, что каждый человек должен подобрать для себя оптимальное число приемов пищи в день: от трех до шести. Главное — не забывать считать калории.Диетолог-нутрициолог Кивион Миллер (Keyvion Miller) отметила, что многие ее пациенты уверены, что им нельзя есть белый хлеб, рис, макароны, картофель и даже бананы. Обычно она предлагает сочетать эти продукты с чем-то более полезным: например, запекать для гарнира картошку вместе с овощами или добавить в жаркое из курицы и риса стручковую фасоль.Нутрициолог Кристен Смит (Kristen Smith) призвала не заходить в супермаркетах лишь в отделы с овощами и мясом, как иногда делают худеющие. Она посоветовала покупать цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, овощные и рыбные консервы, а также рапсовое и оливковое масло.Диетолог-нутрициолог Сара Шлихтер (Sarah Schlichter) отметила, что обработанные или готовые к употреблению продукты не всегда столь вредны, как их описывают. К этой категории, по ее словам, относятся полезные и безобидные консервы из тунца, фасоль в банках, йогурт, замороженные овощи, сыр-косичка, хумус и крупы быстрого приготовления. Диетолог подчеркнула, что есть такие продукты время от времени — это нормально, если у человека не хватает времени или денег на полноценную готовку.