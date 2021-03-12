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Диетологи развеяли семь мифов вокруг похудения и здорового питания
Источник материала: UDF
Фото: Globallookpress.com
Ее коллега Энн Мони (Anne Mauney) добавила, что совершенно необязательно отказываться от приемов пищи после семи вечера. По ее словам, если человек действительно будет хотеть есть и ляжет спать голодным, это приведет лишь к бессоннице. Диетолог рекомендовала выяснить причину вечернего голода, проанализировав прошлые приемы пищи за этот день.
Нутрициолог и автор книг о похудении Лиза Янг (Lisa Young) призвала не демонизировать углеводы. Она дала совет включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, фруктов, крахмалистых овощей (например, батат), а также овес, киноа и бурый рис. Она добавила, что каждый человек должен подобрать для себя оптимальное число приемов пищи в день: от трех до шести. Главное — не забывать считать калории.
Диетолог-нутрициолог Кивион Миллер (Keyvion Miller) отметила, что многие ее пациенты уверены, что им нельзя есть белый хлеб, рис, макароны, картофель и даже бананы. Обычно она предлагает сочетать эти продукты с чем-то более полезным: например, запекать для гарнира картошку вместе с овощами или добавить в жаркое из курицы и риса стручковую фасоль.
Нутрициолог Кристен Смит (Kristen Smith) призвала не заходить в супермаркетах лишь в отделы с овощами и мясом, как иногда делают худеющие. Она посоветовала покупать цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, овощные и рыбные консервы, а также рапсовое и оливковое масло.
Диетолог-нутрициолог Сара Шлихтер (Sarah Schlichter) отметила, что обработанные или готовые к употреблению продукты не всегда столь вредны, как их описывают. К этой категории, по ее словам, относятся полезные и безобидные консервы из тунца, фасоль в банках, йогурт, замороженные овощи, сыр-косичка, хумус и крупы быстрого приготовления. Диетолог подчеркнула, что есть такие продукты время от времени — это нормально, если у человека не хватает времени или денег на полноценную готовку.
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Диетологи из США развеяли семь мифов о здоровом питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. Их слова приводит KSL.
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